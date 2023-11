Sturmtief „Emir“: Straße in Velbert gesperrt, S9 fährt nicht

Velbert. Velbert bleibt bisher größtenteils vom Sturmtief „Emir“ verschont. In Langenberg rückte die Feuerwehr jedoch mehrfach aus, Bahnstrecke ist dicht.

Zurzeit fegt das Sturmtief „Emir“ über Nordrhein-Westfalen. Dabei richtet das Unwetter auch in Velbert Schaden an – bislang jedoch in geringem Ausmaß. Dennoch vermeldete die Polizei Mettmann, dass ein Teil der Nierenhofer Straße in Langenberg vorübergehend gesperrt war. Und: Gleich mehrere Bahnlinien sind „bis auf Weiteres“ eingestellt.

Demnach sei auf Höhe der Straße „Am Sonnenhang“ ein Baum umgestürzt, erklärte ein Sprecher der Behörde. Die Feuerwehr räumte die Gefahrenstelle binnen einer Stunde. Auch nach dem Einsatz seien die Bürgerinnen und Bürger dazu angehalten, vorsichtig zu fahren.

Feuerwehr Velbert: 14 Einsätze während Sturmtief „Emir“

Insgesamt habe die Feuerwehr 14 Einsätze wegen des Sturmtiefes abgearbeitet, berichtet Marcel Borowski, Pressesprecher der Feuerwehr Velbert, am Mittag. Dabei sei die Feuerwehr zwischen 5.30 und 11 Uhr ausschließlich nach Langenberg wegen umgekippter Bäume und abgebrochener Äste ausgerückt. Laut der Behörden sind hierbei keine Personen zu Schaden gekommen. Zudem beschreibt die Feuerwehr die aktuelle Situation als „gut händelbar“.

Nach Angaben der Bahn sind mehrere Linien vom Sturm betroffen. Der Verkehr ist vorübergehend bis zum 3. November um 3 Uhr ausgesetzt: Für die Linie S 9 seien zwei Busse zwischen den Haltestellen „Haltern am See“ und „Wuppertal-Vohwinkel“ als Ersatzverkehr eingerichtet worden, heißt es. Außerdem sei der RE 49 „bis auf Weiteres eingestellt“.

