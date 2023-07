Sturmschaden: Die S-Bahn S9 fährt nur bis Essen Hbf

Velbert/Essen. Durch das schwere Unwetter am Sonntagnachmittag ist die S-Bahn-Strecke der S9 in Essen unterbrochen. Solange soll die Strecke gesperrt bleiben.

Durch das heftige Unwetter am Sonntagnachmittag (9. Juli) ist ein Baum umgeknickt und auf die Bahnstrecke der S9 gefallen. Dabei hat er die Oberleitung beschädigt.

Gegen 17 Uhr ging eine Meldung über einen möglichen Oberleitungsschaden am Haltepunkt Essen-Gerschede bei der Bundespolizei ein. Die S-Bahn S9 (Essen-Dellwig - Bottrop) war zuvor gegen einen, auf das Gleis gestürzten Baum gefahren. Dieser hatte die Oberleitung abgerissen, welche herab hing und teilweise Kontakt zum Boden und zu dem Zug hatte. Der Strom der Oberleitung wurde sofort abgestellt.

Reisende bleiben unversehrt

Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn erdete die Leitung. In der S-Bahn befanden sich ca. 25 Reisende, wovon glücklicherweise niemand verletzt wurde. Anschließend konnten die Fahrgäste mit Unterstützung der Feuerwehr Essen über den Bahndamm „Münstermannstraße“ evakuiert werden. Großraumtaxen standen anschließend zur Weiterfahrt bereit.

Das Unwetter hat in Essen gewütet. Foto: Bundespolizei

Wegen des Schadens endet und beginnt die S9 aus Richtung Hagen Hbf/Wuppertal Hbf/Velbert kommend in Essen Hbf. Es pendelt jeweils ein Zug der Linie S 9 zwischen Bottrop Hbf und Haltern am See und zwischen Bottrop Hbf und Recklinghausen Hbf. Infolgedessen entfallen die Halte Essen West, Essen-Borbeck Süd, Essen-Borbeck, Essen-Gerschede und Essen-Dellwig Ost.

So lange bleibt die Sperrung

Ein Taxinotverkehr mit 12 Taxis der Firma Taxi Essen ist zwischen Essen Hbf und Bottrop Hbf eingerichtet. Fahrgäste mit dem Ziel Essen West können ab Essen Hbf auch die parallelverkehrenden Linien S 1 und RB 33 nutzen. Die Bahn rechnet damit, dass die Sperrung bis in die Nacht zu Mittwoch anhält.

