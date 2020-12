Sturm in Velbert: Die Feuerwehr rückte zu einem umgestürzten Baum am Rosenkamp aus.

Sturm Sturm in Velbert: Feuerwehr zerkleinert umgestürzten Baum

Velbert Der Sturm hat auch die Velberter Feuerwehr beschäftigt: Ein Baum war umgestürzt und eine Kaminabdeckung drohte sich zu lösen.

Die Velberter Feuerwehr ist am Sonntag zu zwei Sturm-Einsätzen ausgerückt: Ein Baum lag quer auf einer Straße und eine Kaminabdeckung drohte sich zu lösen.

Sturm in Velbert: Entwurzelter Baum liegt auf der Straße

Um 13.18 Uhr am Sonntag wurde die Feuerwehr in Velbert alarmiert, weil ein entwurzelter Baum quer auf der Straße Rosenkamp lag. "Das Hindernis wurde mit einer Motorkettensäge zerkleinert und von der Fahrbahn geräumt", teilt die Feuerwehr mit. Der Baum hatte einen Stabmattenzaun beschädigt, der zerdrückte Zaun des benachbarten Grundstückes wurde mit Absperrband gekennzeichnet.

Kurz darauf war die Feuerwehr in Langenberg im Einsatz, dort drohte an einem Wohnhaus an der Kuhstraße eine Kaminabdeckung auf die Straße zu stürzen. "Mit Hilfe der Drehleiter wurde das lose Teil entfernt und den Bewohnern übergeben", erklärt die Feuerwehr Velbert.

