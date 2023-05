Alle Sicherungen drin und trotzdem kein Strom: In der Velbert Innenstadt gab es am Montag einen Stromausfall.

Energie Stromausfall in Teilen der Velberter Innenstadt

Velbert. In Teilen der Velberter Innenstadt ist am Nachmittag des Maifeiertages der Strom ausgefallen. Dies war die Ursache.

Kein Strom in Teilen der Velberter Innenstadt: Am späten Nachmittag blieb die Kaffeemaschine kalt, den von 17.35 bis 17.57 Uhr gab es keinen Strom in einigen Bereich der City. Die Ursache war nach Aussage der Stadtwerke ein Kabelfehler. Nach rund 20 Minuten konnte der wieder behoben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert