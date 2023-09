Strohsack-Werfen und Schottenröcke: Velberter Highland-Games

Velbe Highland-Games an der Apostelkirche.

Velbert. Bei den Velberter Schotten-Spielen des CVJM wetteiferten die Teilnehmer wieder in kuriosen Disziplinen wie Hufeisen-Werfen und Stein-Stoßen.

Lauter Jubel, schottische Musik und jede Menge karierte Röcke: Vor der Kirche an der Grünheide sind Pavillons aufgestellt. Fahnen wehen im lauen Wind und zeigen: Hier ist heute was ganz besonders los. Ein paar Leute, bekleidet mit schottischen Röcken, laufen über die Wiese. In der Mitte ist ein abgesperrter Bereich, beschildert mit, das Zentrum des Geschehens: „Betreten des Spielfelds auf eigene Gefahr.“

An diesem Wochenende veranstaltet der CVJM Dalbecksbaum e.V. die so genannten „Velberter Highland-Games“, eine traditionell schottische Veranstaltungen mit sportlichen Wettkämpfen. Zum 14. Mal werden sie nun schon in Velbert ausgerichtet.

Tradition und Wettkampf: Die Entwicklung der Velberter Highland Games

„Der Ursprung der Velberter Highland-Games liegt bei den alten Herren der Kirche, die große Schottland-Fans waren“, erklärt Yannick Mufics, Vorstandsmitglied des CVJM. „Durch ihre Begeisterung fürs Land, entstanden nicht nur die Highland-Games, sondern auch Jugendfreizeiten nach Schottland.“

Bei den Wettkämpfen messen sich drei Teams in Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Dafür hat sich der CVJM Spiele, wie Strohsack-Hochwurf, Hufeisen-Werfen und Stein-Stoßen, ausgedacht. „Später wird für die Disziplinen Tauziehen und Staffellauf, das Spielfeld auch noch mal umgebaut, um mehr Platz zu haben“, erläutert Yannick Mufics. Ein Team besteht stets mindestens aus fünf Teilnehmern.

Highland-Games an der Apostelkirche. In grün Velberts Gurkenglanz, in roten Kilts Sportgruppe CVJM Dahlbecksbaum. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

Die Teams bereiten sich vor und die Spannung steigt

Die Sonne brennt, der Himmel ist blau und um viertel vor eins wird dann durchs Mikrofon verkündet, dass die Teams jetzt Zeit haben sich aufzuwärmen, bei den Temperaturen sicher kein Problem. Während die Spieler sich auf den Wettkamp vorbereiten, haben die Zuschauer noch genügend Zeit, sich mit Getränken, Kuchen, Salaten und Gegrilltem zu versorgen.

Eines der Teams sind die „Crossover*innen“. In Teamshirts und Schottenröcken wollen sie sich den diesjährigen Titel erkämpfen. Die Jugendarbeiterin des CVJM, Melanie Zimmermann, die zu den „Crossover*innen“ gehört, verrät: „Eigentlich sind wir eine Fitnessgruppe des CVJMs, die jeden Sonntag trainiert und daher sind alle sehr gut im Training.“ Ob sie mit ihrer Fitness die anderen Teams bezwingen können, wird sich zeigen.

Pünktlich um 13 Uhr starten dann die Spiele. Während das Team „SC Gurckentrubbe“ versucht, mit einer Forke einen Strohsack so hoch es geht zu schleudern, sind die „Crossover*innen“ mit dem genauen Zielen beim Hufeisen-Werfen beschäftigt.

Die spätsommerlichen Temperaturen machen echten Highlandern nichts aus. Gegen eine kleine Stärkung im Schatten hat dennoch niemand etwas einzuwenden, bei den Highland Games von CVJM Dalbecksbaum. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

Begeisterung, Spaß und schottischer Flair

Um das Spielfeld herum sitzen auf Strohsäcken verteilt Zuschauer, die dem bunten Treiben zuschauen. Die Teams feuern ihre eigenen Mitspieler enthusiastisch an und die schottische Musik sorgt für die passende Atmosphäre.

Währenddessen kommentieren Vorstandsmitglied Martin Schwarz und Yannick Mufics das Spielgeschehen mit viel Humor und Fachkenntnis. Sie informieren das Publikum über die verschiedenen Wettkampfdisziplinen und die Leistungen der Teams, was für viele Lacher sorgt. In den Wettkampfpausen haben die Zuschauer die Gelegenheit, die einzelnen Disziplinen auf eigene Gefahr selbst auszuprobieren.

Die „Velberter Highland-Games“ haben sich in den vergangenen 14 Jahren zu einem beliebten Event entwickelt. Sie bieten nicht nur spannende Wettkämpfe und sportliche Herausforderungen, sondern auch eine Gelegenheit, die schottische Kultur und Tradition hautnah zu erleben: „An diesem Tag kann man mal in eine ganz andere Welt abtauchen“, so Melanie Zimmermann. Die Veranstaltung trägt gleichzeitig aber auch zur Gemeinschaft bei und zeigt, wie der CVJM Dalbecksbaum e.V., Velberter mit ihrer Begeisterung für Schottland ansteckt.

Jetzt schon für die nächsten Highland-Games in Velbert anmelden

Wer sich anmelden will für die Highland Games im nächsten Jahr kann das online auf: www.cvjm-dalbecksbaum.de. Anmelden können sich Teams, aber auch einzelne Wettkämpfer.

Milan Schonski beim Steine stoßen: Er ist Mitglied bei den Paradise Punks, mit dem Verein ist er zwei Mal Deutscher Meister geworden. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

