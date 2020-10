Streik: Donnerstag fahren keine Busse und Bahnen

Viele Busse und Bahnen werden wegen des Streiks am Donnerstag nicht fahren.

Velbert. Gewerkschaft Verdi hat einen ganztägigen Streik ausgerufen. Rheinbahn empfiehlt Umsteigen auf die S-Bahnen.

Viele Berufstätige in Velbert müssen sich am Donnerstag wieder auf Hindernisse beim Weg zur Arbeit einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu einem landesweiten im Nahverkehr aufgerufen. Gestreikt werden soll von Betriebsbeginn bis Betriebsende. Die Rheinbahn kündigte bereits an, dass Busse und Bahnen im Depot bleiben.

Kein Sonderfahrplan

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Rheinbahn keinen Sonderfahrplan für einzelne Linien einrichten. Die Rheinbahn bittet die Fahrgäste um Verständnis für diese besondere Situation. Das Verkehrsunternehmen empfahl Pendlern auf S-Bahnen umzusteigen.