Streik: Am Freitag fahren einige Busse und Bahnen nicht

Velbert. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Streik im Öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Diese Busgesellschaften in Velbert sind betroffen

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) in Nordrhein-Westfalen hat die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr zu einem ganztägigen Streik am Freitag, dem 2. Februar 2024 aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 30.000 Beschäftigten im kommunalen ÖPNV.

Gewerkschaaft beklagt Mangel an Arbeitskräften

Der dramatische Mangel an Arbeitskräften im ÖPNV führe, so die Gewerkschaft, überall zu Fahrausfällen und einem riesigen Berg an Überstunden für die Beschäftigten. So gehe es nicht weiter. Um eine Entlastung zu erreichen, haben die Beschäftigten bereits im letzten Jahr Forderungen für die Tarifrunde aufgestellt, mit denen die Arbeitsbedingungen verbessert werden sollen. Die Forderungen wurden dem Arbeitgeberverband in NRW (KAV NW) Ende November 2023 übergeben.

Erste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis

Auch in NRW hat in der vergangenen Woche die erste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis stattgefunden. In der Tarifrunde im kommunalen Nahverkehr geht es vor allem um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Diese Betriebe, die in Velbert Linien betreiben, werden bestreikt: Rheinbahn, Ruhrbahn und Wuppertaler Stadtwerke.

