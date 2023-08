Street Food Festival: Foodtrucks parken am Velberter Strand

Velbert. Vom 4. bis zum 6. August gibt es auf dem Platz am Offers ein Fest mit Imbisswagen, Live-Musik und – wenn das Wetter mitspielt – Strandflair.

Beim „Street Food Beach Festival“ in Velbert sollen die Besucherinnen und Besucher vom 4. bis zum 6. August auf dem Platz am Offers auf eine kulinarische Weltreise gehen. Das jedenfalls verspricht „Just Festivals“ aus Dortmund. Dafür sollen neben einem kleinen Strand mit Liegestühlen auch mehrere Foodtrucks sorgen.

Und auch wenn bisher nur einige wenige Plakate auf die Veranstaltung hinweisen und der Termin nicht einmal auf der Homepage des Veranstalters zu finden ist, soll das Festival definitiv stattfinden, so „Just Festivals“ auf Anfrage der WAZ – und schickt der Redaktion neben der Foodtruckliste für Voerde eine Pressemitteilung, in der mal von Moers, mal von Mai die Rede ist. Aber: Die Veranstaltung hat bereits tatsächlich schon mehrfach in Velbert stattgefunden.

Indisch, amerikanisch, französisch – bunte Vielfalt an den Foodtrucks in Velbert

Indisch, amerikanisch, französisch oder doch lieber die deutsche Hausmannskost? Einen saftigen Burger mit knackigem Salat und feurig-würziger Sauce, Quesadillas oder doch lieber leckere Churros mit süßen Toppings? All das soll es an den drei Veranstaltungstagen auf dem Platz geben.

Beim „Street Food Beach Festival“ wird es auch einen kleinen Strand in Velbert geben. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

„Natürlich wird auch die Auswahl der Getränke sehr abwechslungsreich“, sagt Veranstaltungsleiter Yannik Ostermann. Denn: „Zu jedem Gericht muss es einen passenden Drink geben.“ Neben klassischem Bier seien erfahrungsgemäß die Cocktails der absolute Renner: ein erfrischender Caipirinha, ein fruchtiger „Sex on the Beach“ oder der ausgefallene „Red Mojito“.

Auch die Fans von würzig-aromatisiertem Gin oder Wein sollen auf ihre Kosten kommen.

Musikprogramm mit wechselnden Künstlern

Dazu soll es ein abwechslungsreiches Musikprogramm geben – „eine Mischung aus emotional ergreifenden Solo-Künstlern und stimmungsvollen Live-Bands, die mit ihrer sympathischen Ausstrahlung und außergewöhnlichen Stimmen auf dem kompletten Veranstaltungsgelände eine einzigartige Atmosphäre schaffen“, heißt es vom Veranstalter.

Am Freitag, 4. August, geht es auf dem Platz am Offers um 16 Uhr los, ab 18 Uhr steht dann die lateinamerikanische Coverband „Latino Total“ auf der Bühne. Am Samstag, 18 Uhr, ist „Los Rombreros“ mit südamerikanischen Klängen zu hören, am Sonntag spielt ab 14 Uhr Reggaemusiker Andre George.

