Sterneköche bei „Stemberg“ in Velbert: Andrang ist riesig

Neviges Zum 160-jährigen Bestehen von Haus Stemberg in Velbert zaubern Sterneköche an vier Abenden Köstlichkeiten. Der Auftakt ist ausgebucht.

Es ist ein kulinarisches Feuerwerk zu einem besonderen Geburtstag. In diesem Jahr besteht das „Haus Stemberg“ in Velbert-Neviges seit 160 Jahren. Im Jubiläumsjahr hat die Familie Stemberg –Sascha Stemberg führt seinen Michelin-Stern seit elf Jahren – sieben Spitzenköche aus ganz Deutschland eingeladen, die in Neviges am Herd stehen werden. Das Interesse ist riesig: Bereits nach drei Stunden war der erste von vier Abenden komplett ausgebucht, alle 45 Plätze im Sternerestaurant „Haus Stemberg“ besetzt. Die weiteren Gourmets-Abende stehen noch nicht fest.

Ein gutes Team: Sternekoch Sascha Stemberg (l.) und Vater Walter. Beide sehen voller Vorfreude dem Jubiläumsjahr 2024 entgegen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Zum Auftakt am 18. März kommt ein mehrfach ausgezeichneter Spitzenkoch nach Neviges: Boris Rommel, der sonst mit seinem Team im Schlosshotel Friedrichsruhe, dem ehemaligen Jagdschloss der Fürsten von Hohenlohe im fränkischen Zweiflingen, in insgesamt fünf Restaurants die Gäste verwöhnt. Allen voran das Gourmet-Restaurant „Le Cerf“ mit zwei Sternen im Guide Michelin. Außerdem ernannte der „Große Restaurant und Hotel Guide“ den 40-jährigen Karlsruher zum „Koch des Jahres 2022“.

Zwei Sterneköche zaubern Sechs-Gang-Menü

Lesen Sie auch

Die Gäste im „Haus Stemberg“ erwartet am 18. März ein erlesenes Sechs-Gang-Menü, das Boris Rommel gemeinsam mit dem Hausherrn Sascha Stemberg zaubert. Doch so viele exzellente Köche im Jubiläumsjahr auch an der Kuhlendahler Straße am Herd stehen werden, das „Haus Stemberg“, ist und bleibe ein Gasthaus, beteuert Walter Stemberg, immer wieder.

Bodenständigkeit ist dem Senior-Chef, der das Restaurant 2015 an seinen Sohn übergab und sich seitdem um Service und Weinkeller kümmert, bei allen Auszeichnungen wichtig. Und wenn ein finanzkräftiger Gast etwa seinen Chauffeur nicht gut behandelt, hat er bei Walter Stemberg schlechte Karten. Zu seinen Lieblingsgerichten gehöre ein „richtig gut gemachtes Wiener Schnitzel“, sagte er in einem früheren Gespräch. Auch, wenn es bei Sohn Sascha Köstlichkeiten vom anderen Stern gibt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert