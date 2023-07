Statt Warnwesten: LED-Blinklichter für Velberts Erstklässler

Kreis Mettmann. Die Kreisverkehrswacht Mettmann will die Schulwegsicherheit erhöhen – und ersetzt dafür die bisher verteilten Warnwesten durch LED-Blinkis.

Die Kreisverkehrswacht Mettmann hat das Projekt „Mehr Licht für Sicherheit auf dem Schulweg“ gestartet. Es löst die seit Jahren laufende Aktion „Warnwesten für alle Erstklässler“ ab.

Erstklässler im Kreis Mettmann – und somit auch in Velbert – sollen in Zukunft also nicht mehr die bekannten Warnwesten erhalten, sondern mit LED-Blinklichtern, häufig auch als LED-Blinkis bezeichnet – ausgestattet werden, die an der Kleidung der Kinder befestigt werden können.

„Wir erhoffen uns mit dieser Aktion eine größere Akzeptanz bei Eltern und Kindern und damit eine bessere und weitere Verbreitung des Sicherheitsgedankens und mehr aktive Sicherheit auf dem Schulweg“, sagt Uwe Zimmermann, Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht.

5100 Erstklässler im Kreis Mettmann erhalten die LED-Blinklichter

Geplant ist dieses Projekt für alle Kinder im Kreis Mettmann, die in diesem Jahr eingeschult werden. Nach derzeitigem Informationsstand ist mit rund 5100 Kindern zu rechnen. „Dank der Unterstützung durch die kreisansässigen Sparkassen, konnte dieses Projekt in diesem Jahr durchgeführt werden. Wir wollen damit einen weiteren, wichtigen Schritt in Bezug auf die Schulwegsicherheit gehen, sagt die Projektleiterin der Kreisverkehrswacht, Tanja Smigoc.

Matthias Gotschika, Direktor Private Banking der Sparkasse HRV (l.), überreichte Projektleiterin Tanja Smigoc und Uwe Zimmermann, der Geschäftsführer Kreisverkehrswacht Mettmann, die Spende. Foto: Kreis Mettmann

Sparkasse HRV spendet über ihre Stiftung 5200 Euro

Die Gemeinschaftsstiftung der Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert, vertreten durch Matthias Gotschika, Direktor Private Banking der Sparkasse HRV, engagiert sich ebenfalls und hat der Kreisverkehrswacht einen Scheck in Höhe von 5200 Euro übergeben.

Die Verteilung der LED-Blinkis erfolgt über die Schulen.

