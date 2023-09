Stadtwerke Velbert senken die Preise für Gas und Strom

Velbert. Die Velberter Stadtwerke bieten Energie bald zu deutlich günstigeren Tarife an. So viel kosten Strom und Gas in Velbert künftig.

Zum 1. Januar 2024 senken die Velberter Stadtwerke die Preise für Strom und Gas. Kundinnen und Kunden wurden bereits per Post informiert.

Zusätzliche Beratungsstelle stehen den Kunden an ausgewählten Tagen in den kommenden zwei Wochen in Neviges und Langenberg zur Verfügung.

Energie in Velbert zu günstigeren Konditionen

Die Stadtwerke Velbert bieten ab nächstem Jahr Strom und Gas wieder zu günstigeren Konditionen an. Nachdem sich die Preise für Strom und Gas besonders im vergangenen Jahr erheblich erhöhten, ist es nun wieder zu einer vorübergehenden Beruhigung des Marktes und damit auch des Preisgefüges gekommen“ erläutert Bert Gruber, Kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Velbert die Hintergründe für die Preissenkung und ergänzt: „Unsere Preise reduzieren wird so schnell wie möglich, sobald wir es können“.

Längerfristige Tarife

Zusätzlich schnüren die Stadtwerke eine Vertragsalternative für ihre Kundinnen und Kunden: 12- und 24-Monatstarif. Während die Grundpreise bei Strom und Gas konstant bleiben, sinken die Arbeitspreise im 12-Monatstarif für Strom bei einem Verbrauch von 6000 bis 100.000 kWh auf 35,52 Cent und für Gas bei einem Verbrauch von 1000 bis 50.000 kWh auf 12,79 Cent.

Für beide Produktbereiche bieten die Stadtwerke eine für den Kunden noch günstigere Variante an: den 24-Monatstarif. Hier sinkt bei gleichen Verbräuchen der Arbeitspreis für Strom auf 29,87 Cent, was eine Einsparung zum jetzigen Strombert von bis zu 25,8 Prozent ergibt. Bei Gas sinkt der Arbeitspreis auf 9,48 Cent. Kundinnen und Kunden können hier im Vergleich zum jetzigen Gasbert bis zu 45 Prozent einsparen.

1600 neue Kunden gewonnen

Gruber: „Insbesondere unsere – auf Solidität und Langfristigkeit ausgelegte – Einkaufsstrategie zahlte sich aus, während Energie-Discounter im letzten Jahr ihre Belieferung einstellen mussten oder Kunden von heute auf morgen gekündigt haben“, betont Gruber. Alleine 1600 Kunden kamen deshalb von November 2022 bis März 2023 zu den Stadtwerken.

Zusätzliche Beratungsstellen an den Bädern

Insgesamt können über 50.000 Kundinnen und Kunden von der Preissenkung profitieren. Anfang September wurden entsprechende Unterlagen per Post verschickt. Enthalten sind darin alle wesentlichen Informationen inklusive Rücksendeumschlag zum einfachen Wechsel in den 12- bzw. 24-Monatstarif. Wer dazu Fragen hat, kann sich im Kundencenter der Stadtwerke Velbert in der Berliner Straße 15 persönlich beraten lassen (Mo-Mi 9 bis 16 Uhr I Do 9 bis 18 Uhr I Fr 9 bis 16 Uhr).

Alternativ können Kundinnen und Kunden ab dem 13. September für zwei Wochen mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 17 Uhr die Beratungsstände der Stadtwerke aufsuchen: Ladenlokal (Elberfelder Str 42) in Velbert-Neviges und im Nizzabad (Nizzatal 4) in Velbert-Langenberg.

