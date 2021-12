Stadtverwaltung Velbert schließt zwischen den Jahren

Velbert. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt das Velberter Rathaus geschlossen. Feuerwehr und technische Betriebe sind im Einsatz. Es gibt Notdienste.

Zwischen Weihnachten und Neujahr haben die Beschäftigten der Velberter Stadtverwaltung Betriebsferien. Sämtliche Fachbereiche, Abteilungen und Ämter sowie die Stadtbücherei schließen ihre Türen in der Zeit zwischen Freitag, dem 24. Dezember und Sonntag, dem 2. Januar 2022. Die hauptamtliche Wache der Feuerwehr und die Technischen Betriebe Velbert haben hingegen keine Ferien. Für Notfälle sind in den verschiedenen Bereichen in dem Zeitraum Sonderregelungen eingeleitet worden.

Wenn Geburts- und Sterbefällen in dem Zeitraum bekundetet werden müssen, ist das Standesamt am Dienstag, den 28. Dezember in der Zeit von 10 bis 12 Uhr erreichbar. Die Beurkundungsmodalitäten sollen zuvor per Telefon unter 02051 262509 mit dem Standesamt abgestimmt werden. Auch das Service Büro hat eine Sonderregelung zwischen den Jahren eingeleitet: ausschließlich für dringende Melde- und Passangelegenheiten ist das Büro am Dienstag, den 28. Dezember von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Für Notfälle sind der KOD und das Jugendamt Velbert erreichbar

Für Notfälle ist der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember, jeweils von 10 bis 15 Uhr, telefonisch unter 02051 262500 oder per E-Mail an kod@velbert.de erreichbar. In dringenden Notfällen außerhalb der Sprechzeiten wird auf Notrufnummer der Polizei (110) verwiesen. Der städtische Jugendhilfedienst ist in Notfällen von Montag, 27. Dezember bis Mittwoch, 29. Dezember, jeweils von 8 bis 15 Uhr, unter der Telefonnummer 0160 96905731 erreichbar. Auch das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum ist über die Weihnachtsfeiertage geschlossen. Vom 28. bis 30. Dezember ist es öffnet es jedoch seine Türen, allerdings sind an diesen Tagen keine Führungen möglich. An den folgenden zwei Tagen bleibt das Museum geschlossen.

Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass persönliche Besuche im Rathaus nur unter Beachtung der dort geltenden Corona-Hygieneregeln erfolgen dürfen: in der Stadtverwaltung Velbert gilt die 3G-Regel und eine FFP2-Masken-Pflicht. Selbsttests werden nicht anerkannt und der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. In der Stadtbücherei und im Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum gilt die 2G-Regel.

