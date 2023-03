Stadtbücherei Velbert feiert 30 Jahre Bücherfrühling

Velbert. Seit 30 Jahren vermittelt die Stadtbücherei im Bücherfrühling Erstklässlern den Spaß an Geschichten. Mit einem Bilderbuchfest wird gefeiert.

Tolle Geschichten kennenlernen, sich für das Lesen begeistern und die Bibliothek erobern: Darum geht es alljährlich bei den Aktionswochen „Bücherfrühling“ in der Stadtbücherei Velbert. In diesem Jahr feiert das erfolgreiche Leseförderangebot, welches sich speziell an die 1. Klassen der Velberter Grundschulen richtet, bereits seinen 30. Geburtstag.

Wie erfolgreich das Konzept des „Bücherfrühlings“ ist und wie gut die Zusammenarbeit der Bibliothek mit den Grundschulen vor Ort funktioniert, beweisen jedes Jahr erneut die begeisterten Kinder: Insgesamt waren es 33.386 (!) Schülerinnen und Schüler in 1215 Klassen, die seit 1993 die Kinderbibliotheken in Velbert-Mitte, -Neviges und -Langenberg besucht haben. Eine wirklich beeindruckende Zahl. Ebenso die Anzahl der vorgestellten Bücher und Geschichten: 95 verschiedene Bilderbücher haben die Mitarbeitenden der Bibliothek vorgelesen und mit Spiel und Spaß vermittelt.

Ein ausgewähltes Bilderbuchkino steht im Mittelpunkt

Auch im diesjährigen Aktionszeitraum, vom 6. bis 31. März, konnten Lehrerinnen und Lehrer der Velberter Grundschulen einen Besuchstermin für ihre Klasse vereinbaren. Bei jeder dieser Einzelveranstaltungen steht ein ausgewähltes Bilderbuchkino im Mittelpunkt. In diesem Jahr lautet das Motto „Wir sind bunt“, wobei sich die teilnehmenden Kinder in einer kreativen Anschlussaktion spielerisch mit den aktuellen Themen „Diversität und Toleranz“ auseinandersetzen. Genügend Zeit zum Stöbern und zur Buchauswahl gibt es ebenfalls.

Bilderbuchfest in der Zentralbibliothek

Das „Bücherfrühling“-Jubiläum wird natürlich auch gebührend gefeiert: Am Samstag, 25. März, von 11 bis 15 Uhr, sind Bilderbuchfans ab vier Jahre mit Freunden, Geschwistern, Eltern oder Großeltern in die Zentralbibliothek Velbert-Mitte zum „Bilderbuchfest“ eingeladen. Dabei werden die schönsten Geschichten aus 30 Jahren „Bücherfrühling“ mit Spiel & Spaß vorgestellt. Es wird mehrsprachig vorgelesen, gespielt, gebastelt, ein kleines Café und eine Verlosung runden den bunten Tag ab. Der Eintritt ist frei und es ist keine Anmeldung notwendig.

