Stadtbibliothek öffnet wieder: Velberts neues Wohnzimmer

Velbert. Nach fast vier Jahren Umbauzeit öffnet die Bücherei Velbert wieder an ihrem alten Standort im Forum. So sieht es jetzt dort aus – Fotostrecke

An eine staubige alte Bibliothek erinnert nichts mehr, eher an ein gemütliches Wohnzimmer: Seit Freitagnachmittag ist die neue Velberter Stadtbücherei im Forum eröffnet. So gut wie alles ist neu. Die Bücher stehen in schicken Regalen, auf dem Boden liegen geschmackvolle Teppiche und überall gibt es Nischen in denen sich Gruppen zum lernen, lesen und diskutieren zusammensetzen können. Rund 1800 Quadratmeter große sind die neuen Räume, die alten hatten gerade einmal 700 Quadratmeter.

Für Kinder und Jugendliche gibt es je nach Alter einen eigenen Bereich, wie Bibliotheksleiterin Ulrike Motte hier erklärt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Velberter Bücherei geht zunächst in den Probebetrieb

Vor der offiziellen Forumseröffnung Mitte September geht die Bücherei in einen Probetrieb mit den bereits bekannten Öffnungszeiten, montags von 14 bis 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Ab September wird Ab dem 16. September ist zudem eine Ausweitung der Öffnungszeiten geplant.

Besuch auch außerhalb der Öffnungszeiten

Mit einer Open-Library gibt es dann die Möglichkeit, die Bibliothek Velbert auch außerhalb der Öffnungszeiten, in der sie mit Fachpersonal besetzt ist, zu nutzen. Es wird lediglich Wachpersonal vor Ort sein. Alle Bürgerinnen und Bürgerinnen können die Bibliothek auch während der servicefreien Öffnungszeiten aufsuchen, um sich dort aufzuhalten oder mit einem gültigen Bibliotheksauweis Medien zu verbuchen. Dann soll die Bibliothek an den Wochentagen außer montags bis 21 Uhr geöffnet sein, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.

