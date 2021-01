Stadt Velbert und BUND streiten über Amphibien bei Gut Stock

Velbert Die Naturschützer werfen der Stadt vor, das Vorkommen von Amphibien in dem Gebiet bei den Planungen nicht ausreichend berücksichtigt zu haben.

Zwischen der Stadt Velbert und dem Velberter BUND ist ein heftiger Streit entbrannt. Es geht dabei um den neuen Bebauungsplan für den Bereich Gut Stock/Hülsbecker Weg, der vom zuständigen Fachausschuss bereits beschlossen wurde und um das Vorhandensein von Amphibien.

Der BUND wirft der Stadt in Stellungsnahmen zu dem Bebauungsplan vor, gegen das Bundesnaturschutzgesetz zu verstoßen. In diesem Gebiet würden Amphibien im Boden überwintern oder es beim Wandern zu den Laichplätzen überqueren. Es sei auch in einem zweiten Anlauf keine vertiefende Artenschutzprüfung für Amphibien vorgenommen worden, obwohl festgestellt worden sei, dass sie nötig sei. Dabei gebe es, so der BUND, Hinweise darauf, dass es in dem Gebiet sogar die stark vom Aussterben bedrohte Geburtshelferkröte gebe.

Rodung nach nur vier Tagen

Nur vier Tage nach dem der Bebauungsplan im Stadtentwicklungsausschuss beschlossen worden sein, haben man die Fläche gerodet, obwohl der Plan erst durch den Rat gebilligt werden müsse. Durch diese Rodung seien überwinternde Amphibien getötet worden und dies sei ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

Erneut Meinung des Gutachters

Die Stadt weist die Vorwürfe in einer Stellungnahme zurück. Ein externes Fachbüro habe ein fachgerechte Artenschutzprüfung erstellt und sei zum dem Ergebnis gelangt, dass durch den Bebauungsplan keine "artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände" ausgelöst würden. Kurz vor der Rodung im Dezember sei erneut die Meinung des Gutachters eingeholt worden. Er habe erneut keine Probleme gesehen. "Somit ist die Behauptung, dass es sich bei der künftigen Wohnbaufläche „um einen sensiblen Amphibienschwerpunkt handelt" schlichtweg falsch", heißt es in der Stellungnahme weiter.

"Kein Lebensraum für Amphibien"

Anschließend erklärt die Stadt, dass konkret im Bereich der geplanten Wohnbebauung keine Amphibien über die Fläche wandern oder dort ihren Lebensraum hätten. Im weiteren Umfeld zum Plangebiet seien zwar größere Vorkommen von Amphibien, auch deren Wanderungswege, bekannt, die Amphibienwanderungen befänden jedoch im Bereich der Straße Am Wasserfall zwischen dem Regenrückhaltebecken an der Autobahn A 44 und dem Wald statt und somit deutlich außerhalb des Plangebietes.

Still- und Fließgewässer fehlen

Im Plangebiet selbst könne durch das Fehlen von Still- und Fließgewässern eine Beeinträchtigung von Laichhabitaten ausgeschlossen werden. Der Gehölzbestand am südlichen Rand des Plangebiets ist zwar allgemein als Sommerquartier für Amphibien geeignet, allerdings stelle die Straße „Hülsbecker Weg“ eine Wanderbarriere für die Amphibien dar, heißt es weiter.

Die Stellungnahme schließt mit dem Fazit: "Durch die Gutachter wurde ein größeres Vorkommen von Amphibien in dem Bereich ausgeschlossen."