Stadt Velbert setzt auf Baustelle Anregungen der Anwohner um

Neviges. Die Stadt Velbert informiert Anwohner in Tönisheide detailliert über Bauarbeiten an der Gesamtschule – und setzt Anregungen der Bürgerschaft um.

In Velbert-Tönisheide beginnen am Montag, 6. Februar, an der Gesamtschule die Bauarbeiten für den Aufbau des Interims-Schulgebäudes. Der erste Abschnitt ist bis zum 24. Februar geplant, so die Stadt Velbert. In diesen drei Wochen wird unter anderem das Hausmeisterhaus abgerissen. Anschließend werden die Container für das dreigeschossige Modulgebäude angeliefert und das Interimsgebäude gebaut, dafür sind zwei Wochen in der zweiten Aprilhälfte eingeplant. Das Gebäude mit 18 Räumen dient als Übergangslösung für zwei Schuljahre, damit der Unterricht während es Neubaues der Gesamtschule am Waldschlösschen weiterlaufen kann.

Zusätzliche Parkmöglichkeiten in Velbert-Tönisheide

Lebhaft diskutierten Anwohner und Anwohnerinnen auf der Bürgerversammlung über den Bau des notwendigen Interims-Schulgebäudes. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Die Zufahrt der Baustellenfahrzeuge erfolgt über die Straße „An der Maikammer“ und die Abfahrt über den „Reiger Weg“ und die Straße „Auf der Höhe“. Für den An- und Abtransport wird etwa ein Baustellenfahrzeug pro Stunde die Straße befahren. Die unvermeidlichen Halteverbote wurden nach der Bürgerversammlung auf Anregung der Anwohner zeitlich auf Montag bis Freitag von jeweils 8 bis 15 Uhr sowie auf bestimmte Straßen beschränkt. In der übrigen Zeit kann wie gewohnt geparkt werden. Am „Reiger Weg“ ist weiterhin einseitiges Parken möglich, „Auf der Drenk“ gibt es etwa sechs zusätzliche Stellplätze und auf der Nevigeser Straße bis zu zwölf. Nach der kleinen Panne im Vorfeld werden Anwohner jetzt von der Stadt umfassend informiert: So fanden sie in ihren Briefkästen auch die Antworten vieler Fragen, die sie dem Beigeordneten Jörg Ostermann auf der Bürgerversammlung gestellt hatten. Er versprach, die Technischen Betriebe sowie die Straßenverkehrsbehörde einzuschalten – was auch geschah. Weitere Fragen der Anwohnerinnen und Anwohner beantwortet Pressesprecher Hans-Joachim Blißenbach per Mail: hans-joachim.blissenbach@velbert.de.

