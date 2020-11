Stadt Velbert peppt leerstehende Läden in Neviges auf

Neviges. Die Stadt Velbert peppt triste Schaufenster leerstehender Geschäfte in Neviges auf. So werben Eigentümer auf plakative Weise für ihre Immobilie.

So schön bunt blüht es auch im tristen November in Neviges: Die Stadt Velbert peppt die Schaufenster leer stehender Läden auf. Gleichzeitig bekommen die Eigentümer auf plakative Art und Weise Gelegenheit, über ihre Immobilie zu informieren. Den Anfang dieses Pilotprojektes in Neviges macht das Schaufenster in der Elberfelder Straße 30, das Impressionen des Nevigeser Wochenmarktes zeigt: Das bunte Schaufenster sieht gleich viel freundlicher aus als ein leeres, tristes Ladenlokal. Über den Nevigeser Wochenmarkt, den auch viele Wuppertaler besuchen, kann man jeden Donnerstag von 7 bis 13 Uhr bummeln, er ist immer auf der Fußgängerzone Elberfelder Straße . Neben den ausgestellten Bildern, die das muntere Markttreiben bestens wieder geben, gibt es in dem Schaufenster auch ein Plakat mit dem Slogan „Haben Sie Interesse an dem Ladenlokal?“

Informationen fallen ins Auge

Leere Geschäfte in hübschen Immobilien – ein Problem in der Nevigeser Altstadt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Auf diese Weise fallen Informationen, die für einen künftigen Ladenmieter wichtig sind, viel besser ins Auge. Und dadurch, so die Hoffnung der Stadt Velbert, erhöhe sich auch die Chance, leere Ladenlokale besser zu vermieten. Über die aufgeführte Telefonnummer der Wirtschaftsförderung Velbert 02051/26-2430 können Interessierte weitere Informationen über das Ladenlokal einholen. Mit der Schaufenstergestaltung hat die Stadt bereits positive Erfahrungen in der Velberter Innenstadt gemacht. „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Kooperation mit den Eigentümern. Dadurch ist es an diesem Beispiel möglich, aufzuzeigen, welche positive Wirkung eine solche Gestaltung haben kann“, sagt Caroline Strughold, Stadtplanerin vom Fachbereich Stadtentwicklung .

Eigentümer können sich melden

Die Schaufenster der Elberfelder Straße 30 sollen nicht die einzigen bleiben. So könnten in weiteren leer stehenden Geschäften bald zum Beispiel Folierungen von Schloss Hardenberg, vom Mariendom und anderen Sehenswürdigkeiten zu sehen sein. Eigentümer, die Interesse daran haben, ihr leeres Schaufenster attraktiver zu gestalten und gleichzeitig für ihr Ladenlokal werben möchten: Ansprechpartnerin ist Stadtplanerin Caroline Strughold, zu erreichen unter 02051-262654 oder auch per E-Mail: caroline.strughold@velbert.de.