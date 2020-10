Das ist in diesen Zeiten wohl eine handfeste Überraschung: Derweil um Velbert herum und landauf, landab Advents-, Nikolaus- und Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden und ausfallen und das Gegenteil zur großen Ausnahme wird, soll es in diesem Jahr in Velbert-Mitte wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Der von der Stadt, die diese Absicht publik machte, in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft „Velbert aktiv“ geplante Weihnachtsmarkt Am Offers soll an den ersten beiden Adventswochenenden jeweils an drei Tagen laufen.

Ein Muss neben Plätzchenbacken und Wunschzettelschreiben

Zuletzt standen im November/Dezember 2018 Weihnachtsbüdchen auf dem Offersplatz. Damals gab es dort einen so genannten Adventstreff. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Nachdem es ja im vergangenen Jahr in der City überhaupt keinen Markt gegeben, sondern zum ersten Advent als Einstimmung auf die Adventszeit der „Velberter Winterzauber“ mit einem verkaufsoffenen Sonntag stattgefunden hat, heißt es jetzt in der Mitteilung, dass neben Plätzchenbacken, Wunschzettelschreiben und der Vorfreude auf das Christkind der Besuch eines Weihnachtsmarktes „für viele Menschen einfach dazu“ gehöre.

Viele Velberter trauern ihrem Markt nach

In den drei Stadtbezirken habe es in den letzten Jahren kleinere und größere Weihnachtsmärkte gegeben, die alle ihren besonderen Zauber und jeweils sowohl Velberter als auch Gäste aus dem Umland angezogen hätten. Auch in Mitte habe ein solcher Markt bis vor wenigen Jahren zum festen Programm im Veranstaltungskalender gezählt; sein Fehlen werde von zahlreichen Bürgern vermisst. „Nach einer kreativen Pause und einer Phase der Orientierung und Neuausrichtung wollen wir wieder einen Weihnachtsmarkt in der Velberter Innenstadt etablieren“, kündigt Bürgermeister Dirk Lukrafka an. Der neu gestaltete Platz Am Offers biete dafür ideale Voraussetzungen. Mit diesem Markt solle gerade in diesen schwierigen Zeiten ein zusätzlicher Akzent gesetzt und Leben in die Innenstadt gebracht werden.

Genügend Abstand und Besuchersteuerung

„Die Mischung macht’s“, lautet die Velbert-Marke. Und eine richtig gute bunte Mischung erhofft sich Olaf Knauer (Stadtmarketing) auch für den geplanten Markt. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Er werde nach den geltenden Corona-Regeln umgesetzt. Weniger Stände, ausreichend Abstand und eine Steuerung des Besucheraufkommens seien das Gebot der Stunde. Die Konzentration auf den Offersplatz mit seinen Traditionen habe zudem den Vorzug, dass sich dort Überwachung und Rückverfolgung besser organisieren ließen, erklärt Olaf Knauer. „Wir tun alles dafür, dass die Veranstaltung so sicher wie möglich wird“, so der Abteilungsleiter Stadtmarketing weiter.

Anstoß stammt aus dem Rathaus

Nach seiner Auskunft führt das Stadtmarketing Velbert – es bildet im Rathaus gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung den Fachbereich 8 – das Ganze für die Stadt in Kooperation mit dem Verein „Velbert aktiv“ aus und übernimmt dafür auch die komplette Organisation und Koordination. Der Impuls zu dem Weihnachtsmarkt, so Knauer auf Rückfrage, stamme aus der Stadtverwaltung.

Sich wohl und sicher fühlen

Anmeldungen sind ab sofort möglich Der Markt öffnet jeweils von Freitag bis Sonntag – 27. bis 29. November/4. bis 6. Dezember – seine Türen. Wer eine Weihnachtshütte belegen möchte, bekommt beim Stadtmarketing weitere Infos. Ansprechpartnerin ist Daniela Hantich, 02051 262486 (oder E-Mail an daniela.hantich@velbert.de). Anmeldungen sind bis zum 6. November möglich. Kontakt für weitere Auskünfte zum Markt, über Teilnahmebedingungen und Sicherheits- und Hygienemaßnahmen online über https://stadtmarketing.velbert.de und per E-Mail an olaf.knauer@velbert.de.

Die Stadt hat eigens „hochwertige Verkaufshütten und Unterstände“ angeschafft und lädt jetzt Gastronomen, Einzelhändler und Vereine dazu ein, sie zu nutzen und mit Leben zu füllen. Knauer hat darüber hinaus ebenso Institutionen, Kitas und Schulen auf seinem Wunschzettel. Er erhofft sich eine „bunte Mischung“. „Wir wollen es den Besuchern gemütlich machen und möchten, dass sich die Menschen bei uns wohl und sicher fühlen.“ Glühwein, Reibekuchen, Crêpes und Champignons würden ebenso zu finden sein wie die eine oder andere Geschenkidee. Man hoffe darauf, dass der stationäre Einzelhandel Besucher des Weihnachtsmarktes anziehe und dass gleichermaßen der umgekehrte Effekt eintreffe.