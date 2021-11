St. Martin auf „Bo“ ließ Kinderaugen leuchten

Neviges. Da leuchten die Augen mit den Laternen um die Wette: Begeistert folgen viele Kinder St. Martin auf seinem Ritt durch Neviges.

Aufgeregtes Schnattern vor der evangelischen Grundschule: Geht meine Laterne auch nicht aus? Kommt St. Martin auch pünktlich? Als dann der Musikzug der Feuerwehr loslegt, sich der bunte Zug langsam in Richtung Altenheim Domizil bewegt, da leuchten die Kinderaugen mit den Laternen um die Wette. Sie kamen mit Eltern, Großeltern und Freunden, und alle waren hellauf begeistert. Endlich ritt St. Martin wieder durch Neviges, sicher getragen von Fuchswallach „Bo“, der sich nicht aus der Ruhe bringen ließ. Bei allem Lärm um ihn herum schritt er gelassen durch die Emil-Schniewind-Straße, vorbei am Altenheim, die Wilhelmstraße hinunter, durch die Fußgängerzone und von dort aus in Richtung Mariendom. Zwar hatte „Bo“ schon so einige kleinere Martinszüge hinter sich, doch Neviges kannte er bisher noch nicht.

Dickes Dankeschön an Ehrenamtliche

Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse der Sonnenschule führten wieder ein Martinsspiel vor dem Dom auf. Im letzten Jahr musste die lieb gewonnene Veranstaltung pandemie-bedingt ausfallen, da war die Begeisterung bei allen Kindern dieses Mal besonders groß. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

„Ja, Bo hat sich mustergültig benommen und auch die Zusammenarbeit mit den Vereinen hat wieder wunderbar geklappt, an dieser Stelle ein dickes Dankeschön an alle“, freut sich auch Berthold Ufermann, Vorsitzender der KAB Neviges, die den traditionellen Martinszug auch in diesem Jahr wieder auf die Beine stellte. Ohne den Einsatz der Ehrenamtlichen wäre der Martinszug nicht möglich gewesen: Die Feuerwehr Neviges machte wieder mit, der Musikzug der Feuerwehr Velbert, nicht zu vergessen das Deutsche Rote Kreuz. Sie alle trugen dazu bei, dass die zahlreich erschienenen Kinder glücklich mit ihren Laternen in der Hand nach einem wunderbaren Abend wieder nach Hause gingen.

1200 Weckmänner verteilt

Aber vorher gab es am Dom natürlich noch das traditionelle Martinsspiel, wie immer aufgeführt von Schülerinnen und Schülern der Sonnenschule. Die hatten dafür wochenlang eifrig geprobt und auch hier klappte alles wunderbar. Hoch zufrieden ist Berthold Ufermann auch mit der Spendenfreude der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen hier vor Ort: „Dadurch konnten wir 1200 Weckmänner in den Kitas und Schulen verschenken“, freut sich der Vorsitzende der KAB. Und „Bo“ bekam zum Dank eine dicke Möhre. Mehr Fotos auf waz.de/staedte/velbert.

