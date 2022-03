Spendenkonzert für die Ukraine

Neviges. „Wir sind lauter als Putins Bomben“ lautet das Motto eines Spendenkonzerts der Musikschule Music’s Cool. Diverse Gruppen treten auf.

„Wir sind lauter als Putins Bomben“ – unter diesem Motto stellt die Leitung der Musikschule Music’s Cool am Donnerstag, 3. März, ein Spendenkonzert für die Opfer des Ukraine-Kriegs auf die Beine. Ab 16.30 Uhr geht auf dem Parkplatz der Schule an der Donnenberger Straße 4-6 die Post ab. „Das war jetzt spontan, man muss doch irgendwas tun“, sagt Annika Gaida, die zusammen mit Knut Kornatz die Music’s Cool führt. Wer am Donnerstag kommt, kann sich auf verschiedene Auftritte und Gruppen freuen. „Unsere Band Station T spielt auf jeden Fall und auch unsere Kinderband. Die sind etwa zwölf Jahre alt“, kündigt Annika Gaida an.

Diverse Gruppen spielen

Regelmäßig glänzen die Schülerinnen und Schüler der Music’s Cool auch bei kleineren Haus-Konzerten. Wegen der Pandemie konnte lange Zeit nichts stattfinden. Foto: Adriana Kornatz

Außerdem seien ein paar „Einzel-Acts“ vorgesehen, wer von den Schülerinnen und Schülern jetzt was vortrage, wisse man noch nicht. „Wir gucken gerade noch, aber es werden mehrere spielen, wir hatten ja auch gar keine Zeit zur Vorbereitung.“ Jeder, der Lust habe, könne auch auftreten. „Und nach der langen Corona-Pause ist das für die Kinder eine tolle Sache, die durften ja so lange nicht.“ Auch ihre Gruppe „Tanzsternchen“ werden mit von der Partie sein, freut sich Annika Gaida.

Es wird am Donnerstag keinen Eintritt geben, aber man bittet um Spenden. Annika Gaida: „Das ist so furchtbar, was da passiert. Man muss diesen Menschen helfen, so gut es geht.“

