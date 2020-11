Spedition Caspers: Von zwei auf 480 PS in 140 Jahren

Der grüne Scania ist Volker Urmes’ ganzer Stolz: Der Berufskraftfahrer hegt und pflegt die 40 Tonner-Zugmaschine, innen hat er sie mit Leder ausgestattet, ein Flachbildschirm hängt über der Beifahrertür, die Kaffeemaschine ist fest installiert, es gibt eine Kühlbox, das Bett ist frisch bezogen. „Egal ob ich mal stundenlang im Stau stehe oder beim Kunden aufs Abladen warten muss - ich nutze jede freie Minute, um den Wagen zu putzen und sauber zu halten“, erklärt der 55-Jährige lachend, „aber das ist halt mein zweites Zuhause, da soll’s auch schön drin sein.“

Familiärer Zusammenhalt

Die Geschäftsführer der Spedition Caspars Iris Caspers-Kuka und Klaus Caspers vor einem ihrer Wagen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Auch nach über 30 Jahren ist Volker noch ein Trucker mit Leib und Seele. Und das, so betont es Urmes während einer kleinen Ansprache anlässlich des 140-jährigen Bestehens der Velberter Spedition Caspers , läge zum größten Teil an seinem Arbeitgeber. „Das, was ich hier bei Caspers vom ersten Tag an erlebt habe und erlebe, ist nicht zu überbieten. Man ist hier Teil einer großen Familie, hier kann man sich nur wohlfühlen. Einmalig ist das: der Zusammenhalt, der Respekt, einfach super.“

Eigentlich war geplant, das Firmenjubiläum groß zu feiern, es sollte ein schönes Fest auf dem großzügigen Speditionsgelände in Wülfrath geben, nun sind es gerade mal eine Handvoll Menschen, die im Besprechungsraum in coronakonformem Abstand zusammengekommen sind – einige Presse- und Verbandsvertreter, Fahrer Volker Urmes und die beiden derzeitigen Geschäftsführer, Klaus Caspers und Tochter Iris Caspers-Kuka.

In der Scheune standen Zugpferde

Wilhelm Caspers (hier mit Ehefrau und Sohn Karl Friedrich) hatte in den Velberter Pferdefuhrbetrieb Oberholz eingeheiratet, dieser wurde dann umbenannt. Foto: Spedition Caspers

„Ich kann mich noch erinnern, wie ich als Kind bei den Urgroßeltern in die Scheune kam und da die Zugpferde standen“, erzählt der Seniorchef und lacht. „Das waren wahrlich noch andere Zeiten“. 1880 hatte Urgroßvater Wilhelm in einen Velberter Pferdefuhrparkbetrieb eingeheiratet, ihn umbenannt und die Geschäfte übernommen. Weiteste Strecke mit der Kutsche: Bis nach Köln und zurück.

Erst knapp 40 Jahre später, 1919, wurde der erste Lastkraftwagen angeschafft – damals hatte sich der Betrieb bereits an der Wülfrather Straße in Velbert niedergelassen. 1930 folgte der Umzug an die Friedrichstraße, 1952 nahm Karl Friedrich Caspers die Zügel in die Hand und löste seinen Vater Wilhelm an der Unternehmensspitze ab. „Als kleiner Bub bin ich mit dem Roller zwischen den großen LKW hergefahren und fand das schon damals alles spannend“, erinnert sich Klaus Caspers.

Aus Platzgründen Umzug nach Wülfrath

„Home is, where his truck is“: Berufskraftfahrer Volker Urmes in seinem 40-Tonner der Marke Scania im klassischen Caspers-grün. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Nach einem Großbrand auf dem Firmengelände ging es für die Spedition an die Wallstraße, dort baute die Firma nach und nach ihr Angebot aus: Es folgte der Bau einer großen Lagerhalle, der Einstieg in das Tieflader-Transportgeschäft, das Logistikunternehmen spezialisierte sich zunehmend auf den Transport von Baustoffen, Industrieteilen, Arbeitsmaschinen. „Wir sind stetig gewachsen und befördern heute rund 40.000 Lieferungen im Jahr“, teilt Klaus Caspers mit, der den Velberter Standort 2010 aus Platzgründen nach Wülfrath an die Dieselstraße verlegt hat. Marcus Hover vom Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW (VVWL) zeigt sich beeindruckt. „Sie haben es durch zwei verheerende Kriege und einen Großbrand geschafft und sich nicht unterkriegen lassen, wir sind sehr stolz auf ein solch altehrwürdiges Unternehmen.“

Optimierung durch Digitalisierung

Heute beschäftigt die Spedition Caspers rund 70 Mitarbeiter, verfügt über riesige Lagerkapazitäten und 55 hochmoderne LKW. Stets fortschreitende Technik und die zunehmende Digitalisierung erleichtern wesentlich den Arbeitsalltag. „Wir wissen heute jederzeit, wo sich die Lieferung befindet, wir können Ladungen und Wege optimieren“, informiert Iris Caspers-Kuka, „das schont die Umwelt.“

Umweltschutz und Verkehrssicherheit

Weitere Dienstleistungsangebote Neben dem Gütertransport bietet die Spedition Caspers auch die Zwischenlagerung oder langfristige Lagerung von Waren in den rund 4000 Quadratmeter großen Hallen an. an. Zudem können die Flächen als Lieferantenlager genutzt werden. Der Fuhrpark des Unternehmens ist breit aufgestellt: Vom Sprinter für Express-Lieferungen über sattel- und Gliederzüge bis zu Tief- und Innenladern. Zudem können Fahrzeuge mitsamt Fahrern gechartert werden. Weitere Informationen: www.spedition-caspers.de

Ressourcenschonung und Verkehrssicherheit – zwei Bereiche, die Vater und Tochter extrem wichtig und deren Verantwortung sie sich bewusst sind: So wurde auf der Lagerhalle eine Photovoltaikanlage installiert, die LKW wurden mit Abbiegeassistenten ausgestattet, zudem stellt die Spedition ihre LKW plus Fahrer für Aktionen rund um den Toten Winkel an Grundschulen in der Umgebung zur Verfügung.

Es wird weitergehen

Volker Urmes vor 30 Jahren als junger Nachwuchstrucker in seinem damals hochmodernen allerersten LKW, den er für die Spedition Caspers gefahren hat Foto: V. Urmes

Ganz sicher ist: Für das erfolgreiche Familienunternehmen ist noch lange kein Ende in Sicht – zumindest, solange es Fahrer wie Volker Urmes gibt „Ich würde nix anderes machen wollen“ und die nächste Generation zwar noch nicht in den Startlöchern, aber immerhin schon im Sandkasten sitzt – so wie die Tochter von Iris Caspers-Kuka: „Sie liebt Playmobil-Lkw, da kann sie das Abkuppeln von Anhänger schon ganz wunderbar üben.“ Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.