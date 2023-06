Special Olympics: Jordanier tragen sich ins Goldene Buch ein

Foto: Tom C. Hoops

Velbert. Die Stadt Velbert hat am Dienstag die jordanische Delegation der Special Olympics empfangen. Die Sportler verbringen zwei Tage in Velbert.

Die jordanische Delegation der Special Olympics, der weltweit größten Bewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, hat sich in das Goldene Buch der Stadt Velbert eingetragen. Velbert ist Gastgeberstadt für die Sportler aus dem Nahen Osten, die ab 17. Juni an den Weltspielen in Berlin teilnehmen werden. Im Niederbergischen sollen sie einen Eindruck von Land und Leuten bekommen.

Im Anschluss an den Buch-Eintrag im Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum ging es zum olympischen Fackellauf durch die Velberter Innenstadt, der auf dem Offersplatz startete.

