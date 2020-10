Sparkasse HRV unterstützt Grundschule Nierenhof

Früh übt sich, was ein Meister werden will. Das gilt auch beim Thema Programmieren. Die Kinder der Nierenhofer Max-und-Moritz-Grundschule haben dafür jetzt ideale „Lernpartner“ – so genannte „Dash Roboter“.

Dabei handelt es sich um echte Roboter, mit denen die Kinder auf spielerische Weise das Programmieren lernen. Der Dash Roboter macht das „Coding“ – also die Programmierung – sichtbar und erlebbar und regt Kinder so zum kreativen Umgang mit der Technik an.

Kinder lernen einfache Befehle

Die Kinder lernen, sich einfache Befehle zu überlegen und sie zu kombinieren, so können sie ihre Roboter zum Beispiel durch Parcoure schicken oder ihnen das Tanzen beibringen. So bekommen sie einen Einblick in die digitale Welt – und viel Spaß am Umgang mit der Technik.

Die Dash Roboter wurden aus einer PS-Zweckertragsspende der Sparkasse Hilden Ratingen Velbert (HRV) angeschafft. Damit ist die Grundschule eine von 59 Velberter Einrichtungen, die sich über eine solche Spende freuen darf.

Vereine erhalten mehr als 200.000 Euro

Der Standort Nierenhof der Gemeinschaftsgrundschule Max & Moritz. Hier werden die Lernroboter eingesetzt. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Zusammen erhalten alle Vereine eine Spendensumme in Höhe von 209.100 Euro. „Die persönliche Übergabe in der Sparkasse musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen – an der Freude der Vereine über die Unterstützung ändert das natürlich nichts“, teilt das Finanzinstitut mit.

Unter den geförderten Institutionen sind – außer Schulen – Kindertagesstätten ebenso vertreten wie Bürger- und Sportvereine, Chöre und soziale Einrichtungen. Und manchmal sind es ganz alltägliche Dinge, für deren Anschaffung eine Spende beantragt wird.

Handschuhe und Mützen für draußen

Der Kolping-Waldkindergarten Wurzelland etwa freut sich über neue Outdoorkleidung sowie Mützen und Handschuhe, der Generationentreff des AWO-Ortsvereins Velbert schafft mit der Spende neue Küchenutensilien an, und der Rhythmus-Chor Velbert-Neviges kann zum 50-jährigen Jubiläum in neuer Chorkleidung auftreten.

Eins allerdings haben alle geförderten Projekte trotz aller Unterschiede gemeinsam: Sie erleichtern die Arbeit der gemeinnützigen Einrichtungen und Fördervereine sehr und tragen dazu bei, die Velberter Vereinslandschaft in ihrer Vielfalt zu erhalten und zu stärken.

PS-Sparen in Velbert sehr beliebt

Dass die Sparkasse HRV auch in diesem Jahr wieder so viele Vereine fördern könne, liege an der großen Beliebtheit des PS-Loses in Velbert, heißt es in einer Mitteilung der Bank. Das Los biete seinem Besitzer nicht nur die Möglichkeit zu sparen und auf unkomplizierte Weise lokale Einrichtungen zu unterstützen, sondern auch Gewinnchancen: 2,50 Euro bis 250.000 Euro Gewinn sind möglich – pro Los und Monat.

Mit zwei 50.000-Euro-Gewinnen und weiteren 28 „Fünftausendern“ war 2019 „ein ziemlich guter Jahrgang für die Kunden der Sparkasse HRV“, freuen sich die Organisatoren im Rückblick auf das vergangene Jahr. In diesem Jahr gab es bisher einmal 50.000 Euro und dreizehn 5000-Euro-Gewinne.