Sparen beim Sanieren: Hier bekommen die Nevigeser Tipps

Neviges. Die energetische Sanierung eines Hauses ist oft teuer, darum gibt es nun in Velbert Beratung zu Förderungen und Einsparmöglichkeiten.

Velbert-Neviges soll nicht nur lebendiger, sondern als „Klimaquartier“ auch nachhaltiger werden: Pünktlich zum Tag der Städtebauförderung eröffnete am 13. Mai ein neues Quartierbüro an der Elberfelder Straße 42 in der Nevigeser Altstadt, wo künftig neben dem Altstadtmanagement auch das Sanierungsmanagement Beratung und Vernetzung anbietet.

Im Quartiersbüro können sich alle Bürgerinnen und Bürger, die im Projektgebiet wohnen, ab sofort unverbindlich, individuell und kostenfrei von einem Sanierungsmanagement zu Fragen rund um die energetische Gebäudemodernisierung, über Fördermöglichkeiten und Kosteneinsparungen beraten lassen. Ziel ist es, dass die Nevigeser einerseits Kosten einsparen können und damit unabhängiger sind von steigenden Energiepreisen – und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung und zum Klimaschutz leisten.

Neben Beratungen auch Infoveranstaltungen im Klimaquartier Neviges

Neben einem individuellen Beratungsangebot bietet das Sanierungsmanagement auch regelmäßige Informationsveranstaltungen an. Mit der Anlaufstelle für Interessierte setzt die Stadt Velbert einen wesentlichen Bestandteil des integrierten energetischen Quartierskonzeptes (IEQK) um. Das Konzept bildet die Grundlage für die ganzheitliche, klimagerechte Entwicklung des Klimaquartiers Neviges.

CO2-Ausstoß soll in Velbert reduziert – die Lebensqualität verbessert werden

Mit der Umsetzung des Konzeptes durch das sogenannte Sanierungsmanagement hat die Stadt Velbert die Firma Innovation City Management beauftragt. Die Klimastädte-Macher sind bundesweit in über 50 Quartieren aktiv, um dort den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren und die Lebensqualität in den Quartieren zu verbessern.

Bürgermeister Dirk Lukrafka freut sich gemeinsam mit Burkhard Drescher, Geschäftsführer der Innovation City Management, dem Beigeordneten Jörg Ostermann und Stadtplanerin Caroline Strughold über den Start des Sanierungsmanagements mit Lea Vanhöfen und Florian Krause und die Eröffnung des neuen Büros gemeinsam mit dem Altstadtmanagement Neviges.

Burkhard Drescher, Geschäftsführer der ICM, erläutert: „In Bottrop haben wir vor über zehn Jahren ein effektives Beratungsmodell für eine erfolgreiche Energiewende von unten entwickelt. Ziel ist es, diese gemeinsam zu gestalten: Dabei zählt jede Maßnahme, und sei sie noch so klein. Die Stadt Velbert hat mit dem Klimaquartier Neviges und mit der Umsetzung eines Quartierbüros als Anlaufstelle für Ratsuchende einen wichtigen Meilenstein für eine nachhaltige Stadtentwicklung gelegt.“

So können die Nevigeser einen Beratungstermin vereinbaren

Zu Themen wie der energetischen Gebäudesanierung und der Senkung des Energieverbrauchs beraten der Sanierungsmanager Florian Krause und die Sanierungsmanagerin Lea Vanhöfen im Wochenwechsel montags oder mittwochs von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung. Termine können online unter www.klimaquartier-neviges.de oder per Telefon unter 02053 4918150 vereinbart werden.

