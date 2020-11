Sonnenschul-Kinder basteln Laternen für ihren Martinstag

Neviges. Dieses Jahr feiern die Grundschüler in Neviges ihr Martinsfest in den Klassen. In der Sonnenschule laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Geodreieck, Transparentpapier, Buntstifte, Schere und natürlich der unverzichtbare Pritt-Klebestift. Ganz schön viele Sachen liegen da vor Jonas aus der 2b auf seinem Schreibpult. Aber es geht ja auch um viel: St. Martin sollte schon einigermaßen gut aussehen, und Jonas hat an diesem Morgen entschieden: „Kein Pferd, aber zwei Schwerter“, so lautet sein Kommentar zu seiner Laterne. In der katholischen Sonnenschule ist, wie in allen Grundschulen, das Bastelfieber ausgebrochen. Zwar fällt der große Umzug quer durch Neviges dieses Jahr aufgrund der Corona-Schutzverordnung aus, gefeiert wird aber trotzdem in den Klassen. Wenn St. Martin schon nicht durch Neviges reitet, sollte er wenigstens die Laternen zieren – so lautete dieses Mal das Motto.

Mädchen lieben Pferde

Auch so kann man die Martinsgeschichte erzählen: Schulleiterin Ilka Powilleit mit einem Kamishibai. In das Holztheater werden große Bildkarten hinein geschoben. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Der rote Rahmen ist gleich, ansonsten haben die Kinder künstlerische Freiheiten. Und Jonas verzichtet eben auf das Pferd, was für die meisten Mädchen hier undenkbar ist. „Ich muss meins noch ausschneiden“, meint Lynn, eine knifflige Arbeit, aber so ganz ohne Pferd? Geht ja gar nicht! „Die Sache ist hier ziemlich klar: Mädchen lieben eben Pferde, die Jungs nehmen eher das Schwert“, sagt Lehrerin Beate Schugt, die in den letzten Tagen 26 Mal diverse Schablonen ausgeschnitten hat, wie sie lächelnd erzählt. „Das macht man dann am Wochenende, aber ich mach das gerne. Denn das hier, das ist einfach immer wieder schön.“

Ein bisschen Gold für St. Martin

Die Kinder sind mit Feuereifer bei der Sache, Louis reckt voller Stolz sein Exemplar in die Höhe und ruft: „Ich hab nen richtigen Ritter.“ Für die Idee, seine Laterne nach dem Martinsfest abzugeben und in eins der zahlreichen Schaufenster zu hängen, kann er sich im Moment noch nicht so recht begeistern. „Die behalt ich. Die ganze Arbeit...“ Die Kaufleute wollen mit der Aktion die Altstadt leuchten lassen, der Erlös kommt der Obdachlosenhilfe zugute. Zwei Mädchen scheinen sich da leichter trennen zu können: „In welches Geschäft denn?“ fragt eines ganz aufgeregt, und ein anderes möchte wissen: „So richtig ins Schaufenster?“ Derweil läuft Xenia nach vorn, wühlt in der großen Kiste und zieht hochzufrieden einen goldenen Filzstift hervor. Ein bisschen festlich sollte das Ganze ja schon aussehen.

Ein Feiertag ganz ohne Tornister

Ganz bei der Sache: Dominik, links, und Johannes basteln ihre Laternen für den Martinstag. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Feiern auch in anderen Schulen Auch in den anderen Grundschulen in Neviges und Tönisheide basteln die Kinder wie in jedem Jahr Laternen und gedenken St. Martin. Dabei bleibt jede Klasse unter sich. In Tönisheide bekommt die Gemeinschaftsgrundschule an der Kirchstraße am Mittwoch, 11. November, in der Pause um 10.30 Uhr Besuch vom Bürgerverein Tönisheide. Der Verein schenkt dann jedem Kind einen Weckmann.

„Vorsicht, heiß!“ und „Welche Farbe?“ sind zwei Sätze, die Beate Schug an diesem Morgen geduldig und immer wieder sagt: Mit der Heißklebe-Pistole fixiert sie bunte Federn an die Laterne, „ich will pink“, ruft ein kleines Mädchen, die Wahl überrascht nicht, das ganze Kind ist von Kopf bis Fuß ein wandelnder Farbklecks. Mit Federn hat Michel im Moment noch nichts am Hut, er muss hier erstmal die Basisarbeit erledigen. „Ich kann nicht so gut ausschneiden“, bekennt er, macht aber gar nichts: Das kann Mia umso besser, und die hilft gern.

„Am Martinstag kommen alle ohne Tornister, und jede Klasse feiert in ihrem Klassenzimmer ihr ganz eigenes Martinsfest.", sagt Schulleiterin Ilka Powilleit. „Der große Weckmann, den wir jedes Jahr bekommen, wird zerschnitten und aufgeteilt. Dabei geht es dann auch um Fragen wie: Wo können wir heute St. Martin sein und Gutes tun?" Die Martinsgeschichte werde in einigen Klassen auch mit dem Kamishibai vermittelt, ein Holztheater, mit dem man verschiedene Bilder zeigen kann. „Es ist in diesem Jahr eben alles anders. Aber wir haben uns gesagt: Jetzt müssen wir erst recht etwas machen."