Sonnenschul-Kinder aus Neviges helfen Kindern in Rumänien

Manche waren kaum zu bremsen, hätten am liebsten ganz viele Kartons mit Spielzeug und Leckereien vollgestopft – aber die Fracht muss ja schließlich auch transportiert werden, daher hieß es: pro Nase ein Schuhkarton. Die Schüler der Sonnenschule hatten auch dieses Jahr wieder ein Herz für Kinder, denen es an den notwendigsten Dingen fehlt, die in großer Armut leben. Für die „Rumänienhilfe“ schnürten sie insgesamt 150 Päckchen, die am Samstag, 14. November, vom Hof des Spediteurs Christian Köppen in Richtung Satu Mare rollen . Ilka Powilleit, Leiterin der Sonnenschule : „Den Kindern liegt diese Aktion wirklich am Herzen, sie sind immer ganz eifrig dabei.“ Ein Teil des Inhalts ist vorgeschrieben, den anderen konnten die Sonnenschul-Kinder selbst bestimmen.

Radiergummi und ein Plüschtier

Stemmen die Rumänienhilfe jetzt gemeinsam: Monika Schlinghoff und Christian Köppen, der neue Schirmherr der Aktion. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„In jedes Päckchen gehörte zum Beispiel ein Heft, ein Anspitzer, Radiergummi, Zahnpasta und Zahnbürste,“ zählt Ilka Powilleit auf. Soweit die Pflicht, bei der Kür hatten die Sonnenschul-Kinder dann freie Hand. Sie steckten diverse Süßigkeiten in die Päckchen, ein Spielzeug oder auch ein Plüschtier, viele malten ein kleines Bild: etwa von ihrer Schule, ihren Freunden, ihrem Hund daheim, einfach sehr persönliche kleine Botschaften. Bei der Aktion „Kinder packen Päckchen für Kinder“, so die langjährige Rumänienhilfe-Organisatorin Monika Schlinghoff, werde es ihr immer wieder war ums Herz.

Transporter starten ab Röttgenstraße

Kurzentschlossene können noch spenden Kurzentschlossene können noch spenden: Die Sachen werden am Samstag, 14. November, von 9.30 bis 12.30 Uhr auf dem Gelände an der Röttgenstraße 29 entgegen genommen. Benötigt werden Lebensmittel, Kindernahrung, Kleidung, Spielsachen. Kleinmöbel können nicht mitgenommen werden. Die Spenden bitte gut verschnürt in Kartons oder Säcken abgegeben.

In diesem Jahr bekommt Monika Schlinghoff mit Spediteur Christian Köppen, dem neuen Schirmherrn der Aktion, tatkräftige Unterstützung. Die beiden 40-Tonner der Rumänienhilfe starten nach mehr als 20 Jahren zum ersten Mal nicht in der Donnenberger Straße, sondern vom Firmengelände des Spediteurs an der Röttgenstraße 29 in Velbert-Mitte. Hier gibt es mehr Platz, wenn hilfsbereite Menschen Lebensmittel, warme Kleidung und Haushalts-Sachen abgeben. In den letzten Jahren wurde es am Standort in Neviges zunehmend chaotischer, schoben sich die Autos Stoßstange an Stoßstange die Donnenberger Straße herauf. An der Röttgenstraße soll es nun entspannter zugehen, auch organisiert Spediteur Christian Köppen die vielen Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf nötig sind. Die Fahrten selbst übernimmt die Rumänienhilfe, die eng mit der Caritas in Satu Mare zusammen arbeitet.

Monika Schlinghoff organisiert nach wie vor alles mit und ist auch Samstag vor Ort. Über den Einsatz Christian Köppens sei sie sehr froh und dankbar, wie sie immer wieder beteuert. Wäre der Spediteur Anfang des Jahres nicht eingesprungen, hätte die Rumänienhilfe eingestellt werden müssen – die Organisation ging einfach über Monika Schlinghoffs Kräfte. Auch wenn Nachbarn, Mitglieder des Fördervereins der Pfadfinder und die Feuerwehr tatkräftig halfen, es blieb viel an ihr hängen.