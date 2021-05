Sonderimpfaktion für Bewohner der Velberter Innenstadt

In der Jugendherberge werden Bewohner der Innenstadt, die über 45 Jahre alt sind, in der nächsten Woche geimpft.

Der Kreis Mettmann und die Stadt Velbert führen eine Sonderimpfaktion für Menschen ab 45 Jahre durch, die in der Innenstadt von Velbert-Mitte wohnen. Wie die Stadt mitteilt, wird am Mittwoch, 9. Juni, ab 13 Uhr in der Jugendherberge Velbert (Am Buschberg 17) geimpft. Es gibt keine Anmeldung und keine persönliche Einladung. Geimpft werden jedoch nur Personen, die durch ihren Personalausweis nachweisen, dass sie in der Innenstadt von Velbert-Mitte wohnen.

Begrenzter Bezirk

Der Wohnbereich wird im nordöstlichen Teil begrenzt vom Panorama-Radweg, im Süden durch die Birkenstraße, Friedrich-Ebert-Straße und Langenberger Straße und im Westen durch den Herminghauspark und den Offerbusch. Eine Liste aller Straßen, die zu dem Wohnbereich gehören, gibt es online unter https://www.velbert.de/aktuelles/corona-virus/impfung.

Mit hoher Bevölkerungsdichte

Für Schwerpunktimpfungen in Stadtteilen mit besonders hoher Bevölkerungsdichte hat der Kreis Mettmann ein Sonderkontingent des Impfstoffes von Johnson & Johnson erhalten und davon 600 Impfdosen für den Bereich der Innenstadt von Velbert-Mitte zugeteilt. Das Produkt von Johnson & Johnson hat gegenüber den anderen zugelassenen Impfstoffen den Vorteil, dass nur eine Dosis verabreicht werden muss. Die Altersgrenze von mindestens 45 Jahren hat die ärztliche Leitung des Impfzentrums des Kreises Mettmann nach medizinischer Abwägung für Vektorimpfstoffe, wie denjenigen von Johnson & Johnson, festgelegt.

