Sommerleseclub Velbert: Ein Spaß, nicht nur für Bücherwürmer

Velbert. Auch in diesen Sommerferien findet der Sommerleseclub in Velbert statt. Ein vielseitiges Programm, das auch Lesemuffeln viel Spaß bereiten wird.

Manche Kinder verschlingen ein Buch nach dem anderen, andere dagegen finden alles andere spannender als zu lesen. Das muss aber nicht heißen, dass diese Lesemuffel nicht gerne andere Medien wie Hör bücher oder Podcasts nutzen und vor allem nicht, dass der Sommerleseclub der Stadtbücherei nicht auch ihnen spannende Unterhaltung in den Ferien bieten kann. „Wir beteiligen uns jetzt zum zweiten Mal an diesem Projekt des Kultursekretariats NRW und bereits beim letzten Mal hatten wir über 100 Teilnehmer und hoffen jetzt auf die 200er Marke“, erklärt die Leiterin der Kinderbibliothek Velbert-Mitte, Martina Saint-Martin.

Einzeln oder als Team

Das Prinzip des Sommerleseclubs – übrigens eins der größten Leseförderprojekte des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalens – ist einfach. Nach der Anmeldung vor Ort in einer der drei Bibliotheken in Mitte, Langenberg und Neviges, erhalten die Teilnehmer – einzeln oder als Team, jung oder alt – ein sogenanntes Logbuch, das im Laufe der sech Wochen Sommerferien nach und nach mit „Medienerlebnissen“ zu mindestens drei ausgeliehenen Medien ausgefüllt werden soll.

Kreative Freiheiten

Bereits im vergangenen Jahr wurden neue Bücher - extra für den Sommerleseclub - angeschafft, das ist auch in diesem Sommer nicht anders. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Wie, das bleibt kreative Freiheit – es können Fragen zum Inhalt beantwortet werden, eine persönliche Einschätzung über den Protagonisten abgegeben werden, gerne dürfen selbstgemalte Bilder oder Fotos eingeklebt werden. „Wichtig ist, dass nicht nur Bücher zählen, sondern auch andere Medien wie Hörbücher oder ebooks oder sogar Spiele, zum Beispiel für die Playstation“, informiert Bibliotheksleiterin Ulrike Motte, ergänzt lachend, „da sollte dann aber mehr drüber ins Logbuch eingetragen sein als nur `boah cool, hab ich gezockt`.“ Das könnten Informationen zur Nutzungsfreundlichkeit des Spiels, zum Entwickler oder Ähnliches sein.

Workshops geplant

„Im vergangenen Jahr haben hauptsächlich Teams mitgemacht“, erinnert sich die Bibliotheksleiterin und empfindet genau das als weiteren Pluspunkt – so entstünde die Chance, sich über die genutzten Medien zu vernetzen oder auch bei der gemeinsamen Teilnahme an den Workshops. „Geplant sind jede Woche andere Lesewelten zu unterschiedlichen Themen wie Krimi oder Liebe&Gender, dazu wird es Veranstaltungen geben, wir wollen aber zu Beispiel auch einen Manga Comic- und einen Upcycle-Workshop im Angebot und planen auch eine Gaming-Online-Spieleaktion“, äußert Martina Saint-Martin zum Ablauf.

Sommerlesesclub - jeder darf mitmachen Der Sommerleseclub ist zwar ausgerichtet auf Kinder und Jugendliche, aber mitmachen kann jeder. Auch ganze Familien als Team sind willkommen. Der Sommerleseclub ist komplett kostenfrei. Anmeldungen sind persönlich ab Montag, 7. Juni, in den Bibliotheken in Mitte, Langenberg und Neviges (ohne Test und ohne Termin) möglich - es gelten ab der kommenden Woche wieder die regulären Öffnungszeiten. Online-Anmeldungsformulare finden sich auf https://stadtbuecherei.velbert.de/startseite

Urkunden und Preise

Jeder Teilnehmer, der am Ende der Ferien sein ausgefülltes Logbuch abgibt, bekommt eine Urkunde, zudem werden fünf Lese-Oscars in Form einer „goldenen“ Victory-Hand in fünf unterschiedlichen Kategorien verliehen, es gibt auch Preise wie Eisdielen-Gutscheine zu gewinnen. Damit das alles in zumindest kleinem feierlichen Rahmen passiert, ist für den 4. September eine Abschlussparty geplant, „keine Riesenfete, aber immerhin ein schönes Fest“. Nun hofft das Team der Stadtbücherei auf viele Anmeldungen, ist sich aber auch sicher, dass der Sommerleseclub gut ankommen wird – viele Menschen fahren auch in diesem Jahr nicht in den Urlaub, da käme – so Ulrike Motte – ein tolles, vielseitiges Ferienprogramm genau richtig.

Eintrag ins Zeugnis

Davon ist auch Bürgermeister Dirk Lukrafka überzeugt. „Die Kinder werden in verschiedenen Lernbereichen gefördert und dabei kommt Spaß, Kreativität und Gemeinschaftssinn nicht zu kurz.“ Und: Es gibt noch einen weiteren Pluspunkt für die Beteiligung an dem vielseitigen kostenfreien Angebot: Einige Velberter Schulen wollen die Teilnahme am Sommerleseclub mit einem Eintrag im Zeugnis honorieren.

