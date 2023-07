Sommerhit „Feel alive“: Was den Kamrad-Song besonders macht

Tim Kamrads Songs kennt mittlerweile jeder, der ab und an Radio hört. Nach "I believe" ist auch "Feel alive" ein Hit geworden

Velbert. Der zweite Hit von Kamrad ist genauso eingängig wie der erste. Einmal gehört, bleibt er im Kopf. So geht es für den Velberter Musiker nun weiter.

Seit seinem Hit „I believe“ im vergangenen Jahr gibt es kein Halten mehr für Tim Kamrad. Der eingängige Song wird täglich regelmäßig im Radio gespielt und auch mit seinem diesjährigen Hit „Feel alive“ ist der in Velbert lebende Musiker nun ein Dauerbrenner in jeder Playlist.

Beide Songs stehen für Kamrad. „Ich schreibe jeden meiner Titel selbst – und natürlich stehen sie auch für mich.“ Und während „I believe“ der Inbegriff davon ist, dass der Musiker den Glauben an seine Musik nicht verliert, reiht sich „Feel alive“ fast als logische Fortsetzung ein.

„I believe“ sei in einer Zeit entstanden, „in der bei mir karrieretechnisch nicht viel Gutes passiert ist, wo ich meine Miete nicht bezahlen konnte und wirklich an einem Punkt war, an dem ich nicht wusste, wie es weitergeht“, erzählt Tim Kamrad ganz offen. Dann kam „I believe“ – und „ich habe gemerkt: Oh Gott, ich erreiche hier Menschen und irgendwie scheint das alles zu funktionieren“.

Die Songs beschreiben das Leben des Velberters Tim Kamrad

Auf einmal waren Tim Kamrads Sorgen weg, „es war ein Gefühl von Erleichterung, weil man ein Licht gesehen hat“. Und so entstand „Feel alive“ – damit wollte er „alle Gefühle in diesen Song packen“.

Wer den einen Song erkennt, wird auch sofort hören, dass der andere von Kamrad stammt. Der Musiker hat seinen „eigenen Sound gefunden“. Das ist ihm wichtig, „denn wir hören am Tag so viele Songs, es ist einfach wichtig, dass die Leute einen wiedererkennen“. Das war immer sein Ziel. „Und daher bewegen sich meine Lieder auch immer in der gleichen Welt.“ In jedem seiner Lieder stecken 100 Prozent Kamrad drin, „es sind Situationen aus meinem Leben, alles echte Erfahrungen“.

Der Velberter Tim Kamrad stürmt nun auch mit seinem zweiten Song die Charts. Foto: Kamrad

„Feel alive“ hat für Kamrad eine tolle Dynamik

Welcher der beiden Songs der Favorit von Tim Kamrad ist, kann er nicht sagen. „Die beiden Titel kann man nur schwer miteinander vergleichen“, findet er: „Dadurch, dass ,Feel alive’ neuer ist, macht der Song extrem viel Spaß und die Leute gehen dabei einfach extrem ab. Der hat so einen Spring-Part in der Mitte und dann geben wir alle richtig Gas, das hat einfach eine tolle Dynamik.“

Aber auch bei Songs, die Kamrad noch gar nicht veröffentlicht hat, sind die Fans Feuer und Flamme. „Da spielen wir Lieder, die ganz neu sind, die noch niemand gehört haben kann – und beim zweiten Refrain singt das Publikum mit.“ Auf einigen Festivals ist Tim Kamrad nun noch mit seiner Band zu sehen, dann geht es für ihn auf seine große Tour. Sie beginnt im September in München. Seine Show in Köln ist schon komplett ausverkauft. Aber vielleicht gibt es für Kamrad-Fans ja noch Hoffnung. „Ich würde total gerne mal in Velbert spielen, im Bürgerhaus. Irgendwann mal so recht spontan zum Ende des Jahres“, verrät Tim Kamrad.

Kamrad begeisterte seine Fans schon bei Bochum Total 2022 auf der Bühne. Bald beginnt seine erste Tour. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Das sind die Tourdaten von Kamrad

Hier sind die Tourdaten, Beginn stets um 20 Uhr im Überblick: 13. September: München, 17. September Stuttgart, 19. September Köln (ausverkauft) 20. September Frankfurt am Main, 21. September in Berlin, 25. September Hamburg, 26. September Leipzig, 27. September Hannover und am 10. September spielt Kamrad in Wien, am 12. September in Zürich.

Tickets gibt es ab 29,90 Euro. Alle Infos zu Kamrad gibt es auf seiner Homepage kamrad-music.com

