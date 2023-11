So viele Schuhkartons haben die Velberter liebevoll gepackt

Velbert. Die evangelische Kirchengemeinde in Velbert hat wieder an der Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ teilgenommen. Mit großem Erfolg.

Seit vielen Jahren engagiert sich die evangelische Kirchengemeinde der Markuskirche in Velbert für die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse – und die Begeisterung ist ungebrochen: „Wir freuen uns über 1221 Kinder, die wir dieses Jahr mit den Geschenkpaketen aus dieser Region erreichen können“ ist aus der Gemeinde zu hören.

Velbert haben jedes Päckchen noch einmal geprüft

Jeder Beitrag zählt. Die Päckchen wurden vor dem Versand noch einmal durchgesehen um sicherzustellen, dass jedes Kind ein qualitativ hochwertiges Päckchen erhält und die Zollvorschriften eingehalten werden.

Weltweit werden Kinder in über 100 Ländern erreicht. Die Geschenke aus dem deutschsprachigen Raum werden von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen u. a. in Serbien, Weißrussland und der Ukraine verteilt. Viele der Kinder nehmen anschließend die Einladung zum Kurs „Die größte Reise“ an, in dem sie mehr über den christlichen Glauben und Jesus erfahren.

Online kann man noch mitpacken

Wer die Aktion verpasst hat kann unter online-packen.org noch einen Online-Schuhkarton packen oder die Aktion mit einer Geldspende unterstützen. „Die Inflation führt auch bei der Organisation der Geschenkaktion zu steigenden Ausgaben, sodass wir auf großzügige Spenden angewiesen sind“, sagt Ursula Simon, Leiterin von „Weihnachten im Schuhkarton“ im deutschsprachigen Raum.

Geldspenden und Überweisungen

Geldspenden können online über die Webseite oder per Überweisung getätigt werden. Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse des Spenders (für Zuwendungsbestätigung).

Wie viele Schuhkartongeschenke insgesamt gesammelt wurden steht erst kurz vor Weihnachten fest. Bis dahin kann man auf der Webseite des Vereins sehen, wie viele Transporte bereits in welches Land gingen.

