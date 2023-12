Velbert Das Portal „Testberichte“ hat deutschlandweit Online-Bewertungen von Einkaufszentren analysiert. Für Velbert ein wenig schmeichelhaftes Ergebnis.

Die Velberter Stadtgalerie hat eine fragwürdige Ehrung erhalten: Sie ist Deutschlands unbeliebtestes Einkaufszentrum. Das hat das Vergleichsportal „Testberichte“ herausgefunden.

Das Portal hat fast 3,4 Millionen Online-Bewertungen von rund 600 Einkaufszentren in ganz Deutschland ausgewertet. Herausgekommen sei, so „Testberichte“ Deutschlands größtes Einkaufszentren-Ranking.

So wird die Velberter Stadtgalerie bewertet

Die Stadtgalerie hat demnach mit durchschnittlich 3,4 Bewertungssternen die Rote Laterne in dem Ranking. Obwohl es ein vergleichsweise neues Gebäude sei, werde es häufig als „trostlos” beschrieben, vor allem wegen der vielen leerstehenden Ladenlokale. Insgesamt sei es die “perfekte Kulisse für the walking dead”, habe ein Besucher geurteilt.

In der Velberter Stadtgalerie herrscht oft gähnende Leere. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Das sind die Kundenfavoriten

Kundenfavoriten sind zwei Einkaufszentren in Leipzig: die Mädler-Passage und der Peck‘s Hof. Die beiden kunstvoll renovierten historischen Einkaufspassagen kommen als einzige im Ranking auf einen Bewertungsschnitt von 4,6 Sternen und werden von Besucher insbesondere wegen ihrer Architektur und der stilvollen Atmosphäre gelobt. In unserer Region hat der Bochumer Ruhr-Park mit Platz vier mit Abstand am besten abgeschnitten. Auf Rang 13 landet das Centro in Oberhausen. Der Limbecker Platz in Essen belegt Rang 66, die Schadow-Arkaden in Düsseldorf sind auf Platz 78. Das Rhein-Ruhr Zentrum ist auf Platz 183, die Wuppertaler City-Arkaden auf 190.

Am Ende der Rangliste

Ebenfalls am Ende der Rangliste ist das Einkaufscenter Jenfeld (Hamburg), auf dem vorletzten Rang. Neben dem hohen Leerstand stören sich Besucher:innen an der aus ihrer Sicht starken Baufälligkeit von Center und angrenzendem Parkhaus, außerdem an unangenehmen Gerüchen.

Drittletzter ist der Marler Stern mit einer Bewertung von 3,5. Das neue Konzept mit Outlet-Läden im Obergeschoss ist bei den Besuchern umstritten, der Sicherheitsdienst sei unfreundlich und auch hier wird über Leerstand geklagt - wie übrigens in vielen anderen Einkaufszentren weiter oben im Ranking auch.

