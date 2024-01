Wintereinbruch in Velbert. Der Schnee legt den Busverkehr lahm, auf vielen Straßen sind Eisschichten

Winterwetter So räumen die TBV in Velbert den Schnee von den Straßen

Velbert. Bei dem winterlichen Wetter haben die TBV-Beschäftigen viel zu tun. Hauseigentümer müssen den Schnee von den Bürgersteigen holen.

Der Winter hat die Stadt Velbert wieder fest im Griff. Die Technischen Betriebe Velbert sorgen für freie und sichere Straßen und Gehwege. Zusätzlich zum Winterdienst der TBV, sind auch Hauseigentümer/innen dazu verpflichtet, angrenzende Gehwege beziehungsweise Straßen, welche keinen separaten Gehweg besitzen, schneefrei zu halten.

Festgelegte Reihenfolge

Wenn es schneit oder friert, gibt es eine feste Reihenfolge, nach der der Winterdienst sich der kommunalen Straßen annimmt. Dafür wurden die Straßen in drei Prioritäten eingeteilt. Die Priorität 1 wird als erstes geräumt und umfasst verkehrswichtige Straßen sowie Straßen mit gefährlichen Stellen. Sammelstraßen im Velberter Stadtgebiet, die den Verkehr aus den Anliegerstraßen an eine Hauptverkehrsstraße führen, zählen zur Priorität 2. Reine Anliegerstraßen fallen in die Priorität 3 und werden zum Schluss geräumt. Der Winterdienst einiger Anliegerstraßen wird durch die Anlieger selbst wahrgenommen. Die genauen Regelungen können online unter www.tbv-velbert.de/strasse/strassenreinigung/regelungen nachgelesen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert