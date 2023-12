Verbraucher So haben die Bäckereien in Velbert über Weihnachten geöffnet

Velbert. Der Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Wann kann man sich über Weihnachten mit frischem Brötchen in Velbert eindecken?

Weil Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, haben Lebensmittelläden geschlossen, die wichtigsten Einkäufe fürs Essen am Fest müssen also spätestens am Samstag erledigt werden. Aber wie sieht es mit den frischen Brötchen aus?

Sowohl an Weihnachten als auch am ersten Weihnachtsfeiertag dürfen Bäckereien in Velbert grundsätzlich geöffnet haben. Laut Ladenöffnungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen gelten hier aber bestimmte Regeln, an die Bäckereien sich halten müssen.

Ladenöffnungsgesetz in NRW

24. Dezember (Heiligabend): Alle Bäckereien und Brötchen-Verkaufsstellen in Velbert dürfen für maximal fünf Stunden öffnen.

25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag): Bäckereien dürfen bis maximal 14 Uhr öffnen.

26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag): Keine Öffnung von Geschäften erlaubt. Auch Bäckereien bleiben geschlossen.

Die Öffnungszeiten sind ein Resultat des Ladenöffnungsgesetzes des Landes NRW. Denn: Bei zwei zusammenhängenden Feiertagen darf nur der erste verkaufsoffen sein. Das heißt allerdings nicht, dass die Bäckereien tatsächlich am 1. Feiertag geöffnet haben. Die Filialen der Bäckereikette Peter öffnen beispielsweise nur an Heiligabend.

Ausweichmöglichkeit Tankstelle

Wer gar nicht auf frische Brötchen verzichten möchte, kann auch zu Tankstellen gehen. Sie dürfen an Heiligabend und an den beiden Feiertagen uneingeschränkt öffnen und Waren des „Reisebedarfs“ anbieten (zum Beispiel Zeitungen, Tabakwaren und Lebensmittel).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert