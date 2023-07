So funktioniert’s: Velberter bekommen Geld für Lastenrad

Velbert. Städte wie Düsseldorf machen es vor: Nun gibt es auch im Kreis Mettmann eine Förderung für Lastenfahrräder. Wie viel Geld es gibt und wie es geht.

Wer ein Lastenfahrrad kaufen möchte, bekommt beim Stöbern auf den Seiten der Hersteller oder beim Besuch eines Händlers schnell große Augen: Preise von mehr als 3000 Euro sind keine Seltenheit. Natürlich gibt es auch günstigere Modelle – aber teurer als ein klassisches Fahrrad wird es auch im unteren Preissegment allemal.

Bisher mussten Velberter etwas neidvoll in Richtung Düsseldorf schauen: Dort gab es bereits 2021 ein Programm, mit dem 50 Prozent der Anschaffungskosten gefördert wurden. Auch wenn das Budget schnell ausgeschöpft war und das Programm derzeit pausiert: 1230 Düsseldorfer haben einen Zuschuss für die Anschaffung erhalten.

Nun soll es auch für Velberter Fördermittel geben. Dafür kommen dann sogar gleich zwei Förderprogramme in Betracht. Denn sowohl der Velberter Stadtrat als auch der Kreistag haben Geld bereitgestellt.

Umfangreiches „Klimaförderung Velbert“-Programm gestartet

Die städtische Lastenrad-Förderung ist Teil der recht umfangreichen „Klimaförderung Velbert“, bei der es unter anderem auch Zuschüsse für Photovoltaikanlagen und die energetische Sanierung von Gebäuden gibt.

Bei der Anschaffung eines Lastenfahrrades wird im städtischen Programm ein Zuschuss von bis zu 1000 Euro gewährt – bei einer Förderquote von 25 Prozent. Heißt: Kostet das Lastenfahrrad 3000 Euro, gibt es eine Zuschuss-Spritze von 750 Euro, kostet es 4000 Euro, gibt es 1000 Euro, ist es noch teurer, bleibt es bei 1000 Euro.

Es gibt eine wesentliche Einschränkung: Die Förderung gilt ausschließlich für Familien mit Kindern im Kindergeldbezug – und die geförderten Lastenräder müssen sich für mindestens drei Jahre in Verwendung befinden und funktionstüchtig bleiben.

Bisher hält sich das Interesse am Velberter Förderprogramm in Grenzen

Bisher hält sich das Interesse am städtischen Förderprogramm in überschaubaren Grenzen, wie Stadtsprecher Hans-Joachim Blißenbach auf WAZ-Anfrage sagt: „Vermutlich aber auch ferienbedingt.“ Bisher gebe es erst zwei Anträge – also noch genügend Geld im Fördertopf. Empfohlen wird die Antragstellung über das Serviceportal der Stadt Velbert. Anträge können aber auch per Post (an die Abteilung 3.3 - Stadterneuerung und Umwelt) geschickt oder im Rathaus (Büro 072 bzw. 077) abgegeben werden.

Auch bei dem nun beschlossenen Förderprogramm des Kreises Mettmann gilt: 25 Prozent der Anschaffungskosten, maximal jedoch 1000 Euro pro Lastenfahrrad. Hier gibt es keine Beschränkung auf Familien mit Kindern, Antragsteller müssen lediglich ihren Erstwohnsitz im Kreisgebiet haben. Die Räder sollten – so steht es im Beschluss des Kreistags – aber „nach Möglichkeit bei örtlichen Händlern gekauft werden, um idealerweise zusätzlich die lokale Wirtschaft im Kreis Mettmann zu stärken“.

SPD im Kreis Mettmann spricht sich gegen Lastenrad-Förderung aus

Die Kreis-SPD hat übrigens – neben der AfD und einem fraktionslosen Kreistagsmitglied – gegen die Förderung gestimmt: Es sei ein Trugschluss, dass mit diesem Programm der Verzicht auf die Anschaffung oder Benutzung von Autos gefördert würde. Im Kreis Mettmann sei die Situation anders als in der Stadt Düsseldorf. In einem falschen Schritt würden hier Mittel „verballert“ – mit diesem Geld ließe sich Sinnvolleres fördern, argumentierte die SPD im Kreistag. Dieser Meinung wollte sich die deutliche Mehrheit des Gremiums nicht anschließen – und so soll das Kreis-Förderprogramm voraussichtlich im Spätherbst starten. Die Details – wann genau und wie das Prozedere sein wird – stehen noch nicht fest. Fest steht aber: Eine Doppel-Förderung ist nicht möglich, Interessenten müssen sich für eine der beiden Fördermöglichkeiten entscheiden.

>>> Erfahrungen mit der Lastenrad-Förderung in Düsseldorf

In Düsseldorf zeigte eine Umfrage unter 869 von 1230 geförderten Lastenradbesitzern, dass 85 Prozent wöchentlich bis zu drei Autofahrten mit dem Lastenrad ersetzen.

20 Prozent der Befragten haben ein Auto abgeschafft (173 Autos) und 23 Prozent planen die Abschaffung eines Pkw.

Natürlich ist die bergige Velberter Topographie nicht mit dem flachen Rheinland vergleichbar. Insofern ist unklar, o sich diese Erfahrungen übertragen lassen.

