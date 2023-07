Dieser Abschnitt der Hauptstraße in Velbert-Langenberg wird am dem 31. Juli voll gesperrt.

ÖPNV in Langenberg So fahren ab Montag die Busse in Langenberg

Langenberg. Weil auf der Hauptstraße in Velbert-Langenberg gearbeitet wird, ist die Straße ab Montag gesperrt. Hier gibt’s die Übersicht zu den Umleitungen.

Die Hauptstraße ist zwischen den Hausnummern 4a und 12 ab kommenden Montag, 31. Juli, voll gesperrt. Daher, so informiert die Verkehrsgesellschaft Velbert (VGV), müssen diverse Buslinien eine Umleitung fahren.

Die Haltestellen „Panner Straße“ (Richtung Bahnhof), „Langenberg Bahnhof“, „Froweinplatz“ und „Seidenweberplatz“ entfallen für die Linien OV6, OV7 und 637. Für die Linie 647 entfallen zudem die Haltestellen „Laakmann“ und „Hüserstraße“. Ab Samstag, 5. August, soll der Verkehr wieder normal fließen können.

So fahren OV6 und OV7 ab Montag

Zu den Umleitungen: Die OV6 und OV7, jeweils vom ZOB in Velbert-Mitte kommend, fahren ab der Haltestelle „Historisches Bürgerhaus“ weiter über die Hauptstraße zur Ersatzhaltestelle „Panner Straße“. An der Ersatzhaltestelle „Panner Straße“ enden und beginnen alle Fahrten der Linie. In Richtung ZOB beginnt die Linie an der Ersatzhaltestelle „Panner Straße“ und führt dann über die Panner Straße, Straße des 17. Juni, Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße (Tunnel), Hauptstraße und weiter auf dem üblichen Linienweg.

Einziger Unterschied für die OV7: In Richtung des ZOB geht es ab der Ersatzhaltestelle „Panner Straße“ über die Panner Straße, Straße des 17. Juni und Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße (Tunnel) zur Ersatzhaltestelle „Historisches Bürgerhaus“ (auf der Brücke) und weiter auf dem üblichen Linienweg.

637 und 647 müssen Umwege fahren

Die Linie 637 in Fahrtrichtung Nierenhof fährt ab „Am Brink“ über die Donnerstraße, Dr. Hans-Karl-Glinz Straße (Tunnel) zur Ersatzhaltestelle „Historisches Bürgerhaus“ (auf der Brücke). Ab hier geht es weiter über den üblichen Linienweg. In Fahrtrichtung Wuppertal-Barmen fährt der Bus ab „Historisches Bürgerhaus“ über die Dr. Hans-Karl-Glinz Straße – vor dem Tunnel in die Hauptstraße und Panner Straße zur Haltestelle „Panner Straße“. Ab hier führt sie weiter auf dem üblichen Linienweg.

Die Linie 647 in Fahrtrichtung Nierenhof fährt ab „Historisches Bürgerhaus“ über die Dr. Hans-Karl-Glinz Straße, Vogteier-, Voßkuhl-, Heeger- und Bonsfelder Straße zur Haltestelle „Hüserstraße“. Ab hier führt sie weiter auf dem üblichen Linienweg. In Fahrtrichtung Wuppertal-Hauptbahnhof ab Haltestelle „Hüserstraße“ über die Heeger-, Voßkuhl-, Vogteier-, Dr. Hans-Karl-Glinz- und Hauptstraße zur Haltestelle „Historisches Bürgerhaus“. Ab hier führt sie weiter auf dem üblichen Linienweg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert