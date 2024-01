Skottis Wollmaus in Velbert: „Stricken ist das neue Yoga“

Velbert Während andere in der Pandemie ihre Leidenschaft für Handarbeit entdeckt haben, gründen Linda und Katejan Skotnicki einen Wolleshop in Tönisheide

Stricken kann Linda Skotnicki nicht. Dennoch ist Wolle ihre große Leidenschaft. Genauso wie die ihres Mannes Katejan. Der ebenfalls weder stricken noch häkeln kann. Das Ehepaar aus Velbert-Tönisheide hat während der Corona-Pandemie einen Onlineshop für Wolle eröffnet.

Seitdem verkaufen sie Wollknäuel in unterschiedlichsten Farben und Garnen nach ganz Deutschland. Die 33-Jährige erinnert sich. „Wir haben uns während Corona gefragt, was man noch so nebenbei machen könnte“. Katejan (35), der gebürtig aus Polen stammt, hat dort einen Bekannten. Dieser ist polnischer Großhändler für Wolle. Und so haben sie den richtigen Riecher und eröffnen Skottis Wollmaus.

Wolle in allen möglichen Farben gibt es bei der Wollmaus. Kunden schicken den Skotnizki schonmal fertige Kuscheltiere. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Onlineshop für Wolle in Velbert-Tönisheide eröffnet

Der Lockdown ist da, die Menschen bleiben zu Hause und suchen nach Beschäftigung. Viele beginnen mit Handarbeit, stricken, häkeln. Und so kommt das kleine Nebengewerbe des Paares direkt in Fahrt. Und während andere Stofftierchen stricken und dem Amigurimi-Trend verfallen, sind Linda und Katejan Skotnicki, der gelernter Speditionskaufmann ist, damit beschäftigt, die Wolle zu verpacken und zu verschicken.

Linda Skotnicki lacht. „Die ersten Bestellungen kamen schnell rein und wir standen da und dachten – wie verschicken wir die denn jetzt?“ Denn, dass sie dazu auch Kartons benötigen, daran hatten sie zunächst nicht gedacht.

Mittlerweile sind die Beiden im Vertrieb routiniert. „Wir wissen, welches Klebeband am besten hält und liefern unsere Pakete stets über die Packstation ein. Das ist total praktisch, alles ins Auto laden, direkt vorfahren und einladen, ganz egal zu welcher Uhrzeit.“

Mehr als 5000 Knäuel Wolle lagen den Räumen der Wollmaus. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Lager des Onlineshops für Wolle gut gefüllt

Ein ganzer Kellerraum des Hauses ist mittlerweile zum Lager für derzeit 5152 Knäule geworden, Tendenz steigend. „So langsam bräuchten wir wieder neue Regale“, sagt Linda, während ihr Blick über die gut gefüllten Reihen gleitet.

Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern fokussieren sich die Beiden hauptsächlich aus Garn aus Polyester und Acryl. „Besonders die Himalaya Dolphin Baby hat eine weiche, dicke Qualität, die sich wohl besonders gut verarbeiten lässt.“ Ein paar Artikel bestehen aus Baumwolle und Mischfasern.

Immer wieder kommt es vor, dass Kunden den beiden Bilder oder sogar Artikel zusenden, die sie aus der gekauften Wolle verarbeitet haben. Kuscheltiere oder aber auch Taschen. Darüber freuen sich die beiden sehr, denn bis heute hat sie Leidenschaft zum Stricken oder Häkeln nicht gepackt.

Nachfrage nach Wolle ist seit Pandemie groß

„Da habe ich einfach keine Geduld zu“, gesteht Linda Skotnicki, die hauptberuflich als Krankenschwester arbeitet. Dennoch bekommt sie beim Anblick der tollen Sachen, die bei ihren Kunden entstehen, manchmal Lust. „Dann frage ich meine Mama, ‚kannst Du mir das mal zeigen‘?“ Denn Lindas Mutter hat schon immer gerne Handarbeit gemacht. „Aber ich kann es einfach nicht“, resümiert die junge Mama und fokussiert sich dann wieder auf den Verkauf der Wolle.

Auch nach der Corona-Pandemie bleibt die Nachfrage für Wolle groß. „Etwas selber zu machen steht derzeit hoch im Kurs“, freut sich die Tönisheiderin, das für den Shop gewählte Motto „Stricken ist das neue Yoga“ scheint perfekt zu passen. „Die meisten Wollkunden sind zudem Stammkunden und man braucht immer wieder Nachschub“.

22 verschiedene Produktarten führen die beiden mittlerweile in ihrem Shop und sie bleiben am Ball. Bietet der Hersteller etwas Neues an, nehmen sie es in ihren Onlineshop mit auf. „Dann ist es doch noch mal eine neue Farbe oder aber ein gebatikter Wollfaden oder einer mit Farbverlauf“, erklärt Linda Skotnicki. Und so reisen aus Tönisheide täglich Wollpakete zu unterschiedlichsten Zielen innerhalb des ganzes Landes.

Abholung auf Anfrage möglich

Und auch wenn die beiden eigentlich einen reinen Onlineshop betreiben, ist eine Abholung der Bestellung nach Terminabsprache an der Ricarda-Huch-Straße 1 in Tönisheide möglich. Das komplette Angebot des Shops gibt es im Internet auf der Homepage www.skottis-wollmaus.de, Fragen beantwortet das Ehepaar auch per Mail unter skottiswollmaus@gmail.com

