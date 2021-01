Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung abgesagt

Velbert. Wegen der Pandemielage hat der Ausschussvorsitzende die geplante Sitzung gestrichen.

Die Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung am Mittwoch, 20. Januar, die aufgrund der aktuellen rechtlichen Vorgaben nur als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden darf, wird aufgrund der Pandemie-Situation und dem Ziel der Kontaktvermeidung abgesagt.

Viele Punkte zu beraten

„Die Absage ist uns nicht leicht gefallen, da es gerade aktuell in diesem neuen Ausschuss viele wichtige Punkte zu beraten gibt“, sagt der Vorsitzende des Ausschusses Cem Demircan. Neben den grundsätzlichen Themen der Digitalisierung der Stadtverwaltung, der Erweiterung der Online-Services für die Bürgerinnen und Bürger ist das Hauptthema aktuell, was kann die Stadt Velbert tun, damit das Online-Schooling (Distanzunterricht) an den Velberter Schulen funktioniert.

Digitales Lernen

Die Stadt hat für alle Schulen entsprechende Lizenzen erworben, damit dies über die Plattform IServ realisiert werden kann. „Das ist aber lediglich ein Angebot der Stadt an die Schulen. Völlig unabhängig davon, welche Lösungen an den Schulen aktuell genutzt werden, ist meine Forderung und Bitte an die Verwaltung die Schulen auf dem schnellsten und unbürokratischstem Wege hier zu unterstützen“, betont Demircan.

Enger Kontakt zur Verwaltung

Der Ausschussvorsitzende und auch die Mitglieder stehen im sehr engen Kontakt mit Verwaltung und dem Bürgermeister und völlig unabhängig von der abgesagten Sitzung, laufen die entsprechenden Arbeiten beispielweise durch Online-Arbeitskreistreffen des Ausschusses weiter. Der Vorsitzende steht sowohl für Schulen als auch Eltern als Eingangskanal für Hinweise zur Verbesserung aber auch Meldungen von grundsätzlichen Problemen über die Emailadresse Cem.Demircan@uvb-velbert.de zur Verfügung.