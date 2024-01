In Velbert wurde ein Rettungswagen von einer Silvesterrakete getroffen. Passiert ist zum Glück nichts Ernstes.

Einsatz-Bilanz Silvesterrakete trifft Rettungswagen in Velbert

Velbert Die Feuerwehr Velbert meldet einen recht entspannten Jahreswechsel mit nur kleineren Einsätzen. Gewalt gegen die Retter gab es nicht.

Einen vergleichsweise ruhigen Jahreswechsel hat die Feuerwehr Velbert erlebt. Das berichtet Einsatzleiter Markus Feier auf Anfrage der WAZ. Es habe lediglich einige Kleinfeuer gegeben – „nichts Großes“.

Auch mit direkter Gewalt seien die Einsatzkräfte in der Nacht nicht konfrontiert gewesen, so Feier, der sich entsetzt über entsprechende Vorkommnisse in Erkrath und Solingen zeigt.

Keine Verletzten oder Schäden am Rettungswagen in Velbert

In Velbert sei lediglich ein Rettungswagen von einer Silvesterrakete getroffen worden – ob nun absichtlich oder unabsichtlich. „Es gab aber keine Verletzten oder größere Schäden am Fahrzeug“, so Feier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert