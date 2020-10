Serie von Bränden: 31-jähriger Velberter festgenommen

Die Feuerwehr musste innerhalb von 70 Minuten gleich sechs Brände bekämpfen - so wie hier an der Nevigeser Straße / Am Kröklenberg. Container Brand

Velbert. In der Nacht zu Donnerstag brannten mehrere Müllcontainer im Stadtgebiet. Zur Fahndung nach dem Täter setzte die Polizei einen Hubschrauber ein.

Mehrere Altkleider-Container und Mülltonnen haben in der Nacht zu Donnerstag (22. Oktober) in Velbert-Mitte und Tönisheide gebrannt. Noch in der Nacht konnte ein 31-jähriger Velberter festgenommen werden, der als dringend tatverdächtig gilt. Zur Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Insgesamt war ein Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro entstanden – verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ein lauter Knall

Um kurz vor ein Uhr nachts war ein Anwohner der Oststraße wegen zweier dumpfer Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Als der Mann daraufhin nach dem Rechten schaute, stellte er fest, dass auf Höhe der Hausnummer 102 unter einem überdachten Unterstand zwei Mülltonnen in Flammen standen. Das Feuer hatte schon das Wellblechdach des Unterstands beschädigt, zudem war die Wand des benachbarten Hauses mit Ruß beschmutzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor größerer Schaden entstand.

Weitere Brände gemeldet

Noch während die Feuerwehr mit ihren Löscharbeiten zugange war, erhielten Polizei und Feuerwehr Hinweise auf weitere Brände im näheren Tatortumfeld. Unter anderem betroffen waren Altkleider-Container und Mülltonnen an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße/Kastanienallee, Container auf dem Kundenparkplatz einer Waschstraße an der Sontumer Straße, Container auf dem Kundenparkplatz eines großen Supermarktes, ebenfalls an der Sontumer Straße, sowie Mülltonnen an der Ecke Nevigeser Straße / Am Kröklenberg. Der letzte Brand wurde den Einsatzkräften gegen 2:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Wülfrather Straße in Tönisheide gemeldet. Auch hier hatten Container gebrannt.

Hinweise auf eine verdächtige Person

Bei ihren Ermittlungen erhielt die Polizei von weiteren Zeugen Hinweise auf eine verdächtige Person, die sich an den Brandorten aufgehalten haben soll. Daher forderte der Velberter Polizei Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber an, mit dessen Hilfe gegen 2.20 Uhr eine verdächtige Person auf dem Panoramaradweg in der Nähe des Supermarktes an der Wülfrather Straße ausfindig gemacht werden konnte. Bei der Kontrolle des 31-jährigen Mannes aus Velbert stellten die Polizeibeamten zwei Feuerzeuge sowie zwei leere Deo-Sprühdosen sicher. Zudem stand der Velberter unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Ermittlungen dauern an

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei derzeit davon aus, dass sich der 31-Jährige in der Wohnung eines Bekannten betrunken hatte und dann auf seinem Fußweg nach Hause die Brände legte. Die Ermittlungen gegen den polizeibekannten Mann dauern noch an. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.