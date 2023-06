Schwimmen: Stadtwerke Velbert haben ein neues Ferienangebot

In den Sommerferien freuen sich die Velberter über eine Abkühlung in einem der drei städtischen Schwimmbäder.

Velbert. Für die Sommerferien haben die Stadtwerke Velbert ein ganz besonderes Angebot parat. Wie das aussieht und für wen genau es etwas ist.

Mit dem Beginn der Sommerferien freuen sich Kinder, Jugendliche und Familien auf eine unbeschwerte Zeit voller Spaß und Erholung.

Passend zum Ferienstart am 22. Juni machen die Stadtwerke Velbert Bäder GmbH Kindern und Jugendlichen ein günstiges Freizeitangebot: Für 27,50 Euro können diese einmal täglich in den Velberter Bädern schwimmen gehen.

Unvergessliche Erinnerungen schaffen

„Die Sommerferienkarte ist eine großartige Möglichkeit, unsere Schwimmbäder die ganzen Ferien in vollen Zügen zu genießen, neue Freundschaften zu knüpfen, die eignen Schwimmfähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.“, so Norbert Noll, Leiter Bäder der Stadtwerke Velbert. Das Sommerferienticket gilt für das Parkbad, Panoramabad und Nizzabad und ist für Badegäste bis einschließlich 18 Jahren erhältlich. Interessierte können die Karte ab dem 18. Juni an den Kassen der Schwimmbäder erwerben.

