Unfall Schwer verletzt: Taxifahrer übersieht Fußgänger in Velbert

Velbert. Taxifahrer übersieht in Velbert einen 63-Jährigen beim Ausparken. Der Mann stürzt und zieht sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.

Am Freitagmorgen, 17. Februar, hat ein 37-jähriger Taxi-Fahrer in Velbert einen Fußgänger beim Ausparken aus einer Parkbucht an der Heiligenhauser Straße zu spät wahrgenommen.

Das Taxi kollidierte mit dem Fußgänger, der von Rettungskräften mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde.

Unfall an der Heiligenhauser Straße in Velbert

Gegen 9 Uhr wollte ein 37-jähriger Velberter mit seinem Taxi aus einer Parkbucht an der Heiligenhauser Straße auf Höhe des Übergangs zur Heidestraße ausparken.

63-jähriger Velberter muss ins Krankenhaus gebracht werden

Als er seinen Wagen eigenen Angaben zufolge in Schrittgeschwindigkeit zurücksetzte, nahm er einen vorbeigehenden Fußgänger zu spät war und kollidierte mit diesem. Der 63-jährige Velberter stürzte und wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sachschaden entstand nicht.

