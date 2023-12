Die Polizei sicherte die Unfallstelle im Kreuzungsbereich an der A44-Ausfahrt Hetterscheidt in Velbert ab.

Unfall Schwer verletzt: Autofahrer missachtet rote Ampel in Velbert

Velbert. Ein 36-Jähriger war an belebter Velberter Kreuzung trotz Rotlichts gefahren und prallte in einen Golf, der in Richtung Heiligenhaus unterwegs war

Schwerer Verkehrsunfall an der Rehmann-Kreuzung am Montagmittag: Ein Autofahrer war trotz Rotlichts in den Bereich gefahren. Er kollidierte mit dem Golf eines 30-jährigen Velberters – dieser musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Velberter war mit seinem Golf in Richtung Heiligenhaus unterwegs

Passiert ist das Ganze laut Kreispolizei Mettmann gegen 13.30 Uhr im Kreuzungsbereich Flandersbacher Weg / Heiligenhauser Straße / A44. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 36-jährige Fahrer eines Kia Stonic auf dem Flandersbacher Weg unterwegs und überfuhr an der besagten Kreuzung eine rot zeigende Ampel. Gleichzeitig fuhr der Verkehr aus Richtung der Heiligenhauser Straße los, wodurch der Kia mit einem VW Golf eines 30-jährigen Velberters kollidierte.

Der Golf-Fahrer zog sich durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kia blieb glücklicherweise unverletzt. Allerdings wies sein Auto einen Totalschaden in Höhe von 12.000 Euro auf. Zudem beschädigte der 36-Jährige ein Verkehrsschild. In der Zeit der Unfallaufnahme kam es auch zu Rückstau nach Velbert und Heiligenhaus.

