Schüsse in der Velberter Unterstadt? Das sagt die Polizei

Sind in Velbert Schüsse gefallen? Was die Polizei zu einem entsprechenden Facebook-Posting sagt.

Velbert. Auf Facebook kursiert das Gerücht, dass am Abend in der Unterstadt von Velbert Schüsse gehört worden seien. Was die Polizei-Leitstelle dazu sagt.

In einer Velberter Facebook-Gruppe, in der es vor allem um Polizei- und Feuerwehreinsätze geht, hat am Mittwochabend ein Posting für Aufregung gesorgt. Darin steht: „Was ist denn in der Unterstadt los? Es sollen Schüsse gehört worden sein?!“

Die WAZ hat bei der Leitstelle der Polizei nachgefragt. „Von Schüssen in Velbert ist uns nichts bekannt“, so die Aussage der verantwortlichen Mitarbeiterin.

Auch mehrere Anwohner der Velberter Unterstadt haben nichts gehört

Auch mehrere Anwohner aus der Unterstadt – dabei handelt es sich um den Bereich untere Friedrichstraße, Schloßstraße, Schulstraße) haben trotz geöffneter Fenster nichts gehört.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert