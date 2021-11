Schlüsselgerichte in Velbert: Preis und Auswahl steigen 2022

Velbert. Velbert Marketing reagiert auf den langen Corona-Lockdown, die Schlüsselgerichte steigen 2022 moderat im Preis. Was sich sonst noch ändert.

Die gegrillten Fleischspieße bedecken die Pommes, der Hackfleischbraten schimmert saftig neben Kotelett und Cevapcici, am Kopfende thront Djuvečreis: Der Grillteller aus dem Hause El Dorado Weidenhof gehört zu den Evergreens unter den Schlüsselgerichten. Seit satten 30 Jahren können Velberter ihre Gutscheine bei Lepota Antic und Olivera Ferrugio für den fleischgewordenen Traum einlösen, das bleibt auch in Auflage 36 der Schlüsselgerichte so – anders als der Preis.

Der steigt für 2022 und trägt damit der Notsituation der Gastronominnen und Gastronomen Rechnung, die im Lockdown – wenn überhaupt – nur per Lieferung ihre Menüs an Frau und Mann bringen konnten. So kosten die Coupons für das Gericht 19 statt bislang 18 Euro, das Festmahl gibt es für 39 statt 35 Euro, der Nachwuchs muss künftig 6,50 statt 5 Euro von seinem Taschengeld investieren.

Schlüsselgerichte – Gutscheinverkauf in Velbert bricht ein

Der Einbruch machte sich auch an den Verkaufszahlen für dieses Jahr bemerkbar, die Velbert Marketing am Donnerstagmorgen präsentiert. Gutscheine für 4200 Schlüsselgerichte, 1200 Menüs und 70 Schlüsselchen bedeuten ein deutliches Minus zum Vorjahr von 30, 18 sowie 14 Prozent. Den Kopf in den Kochtopf stecken wollen die Gastronominnen und Gastronomen deshalb aber nicht, im Gegenteil: Mit 22 Restaurants beteiligt sich 2022 eines mehr als in diesem Jahr.

Sabine und Frank Stüttgen vom gleichnamigen Velberter Hotel sind erstmals Teil der Schlüsselgerichte. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Zu den Neuzugängen gehören neben Zadar und dem Berger Stübchen da Monticciolo zwei Hotels: Stüttgens sowie Zum Deutschen Eck. Erstgenannter ist nach dem Abend der offenen Tür beim Mondscheineinkauf auf den Geschmack gekommen. „Unser Bistro gab es bislang nur abends für Hotelgäste. Jetzt sind wir erstmals dabei, viele langjährige Velberter waren ja noch nie bei uns“, sagt Frank W. Stüttgen und freut sich auf neue Gesichter.

Landhaus Stolberg setzt auf vegetarische und vegane Gerichte

Apropos neu: Kai Uwe Stachelhaus vom Landhaus Stolberg, ein weiterer Veteran unter den Schlüsselgastronomen, geht vermehrt dem Trend der vegetarischen und veganen Gerichte nach. „Die Nachfrage steigt auch bei uns, wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt und bekommen für unsere neue Karte positive Rückmeldung“, erklärt der Inhaber. Hinter seinem Restaurant weist auf der Gerichtskarte, ebenso wie hinter der Gießerei im Parkhotel Velbert, ein kleiner „Vegan“-Icon darauf hin, dass Gäste ihre Gutscheine auch in fleisch- und tierproduktlose Menüs investieren können.

Im zweiten Lockdown im Dezember 2020 noch Schnitzellieferanten, jetzt wieder vor Ort Gastgeber der Schlüsselgerichte: Michaela und Kai Uwe Stachelhaus vom Landhaus Stollberg. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Sonst bleibt vieles beim Alten – weshalb Grillteller-Dauerbrenner Lepota Antic vom El Dorado das letzte Wort hat: „Der Gast weiß, was er bekommt: etwas Vernünftiges zu essen.“

>> Verkaufsstellen im Stadtgebiet von Velbert

Die Gutscheine für die Schlüsselgerichte, die bis zum 31. Dezember 2024 gültig sind, werden in sieben Verkaufsstellen angeboten.

Mitte : Tourist-Information (Oststraße 12), Service Büro im Rathaus (Thomasstraße 1), Edeka Nissen (Röntgenstraße).

: Tourist-Information (Oststraße 12), Service Büro im Rathaus (Thomasstraße 1), Edeka Nissen (Röntgenstraße). Langenberg : Antiquariat „Im Honnes“ (Hellerstraße 12).

: Antiquariat „Im Honnes“ (Hellerstraße 12). Neviges : Weinhandel Stellwag (Elberfelder Straße 42), Service Center (Elberfelder Straße 65).

: Weinhandel Stellwag (Elberfelder Straße 42), Service Center (Elberfelder Straße 65). Wülfrath: Zigarrenhaus Schlüter (Wilhelmstraße 131).

Diese 22 Restaurants nehmen an den Schlüsselgerichten 2022 teil:

Mitte : Korfu; Gaststätte Zur Losenburg; Bürgerstube; Em Schlotschmet; Da Vinci; Zadar; Zur Gießerei im Parkhotel Velbert; Velberter Bergstube; Bistro in Stüttgens Hotel; Ristorante Centro Storico; El Dorado Weidenhof; Landhaus Stolberg.

: Korfu; Gaststätte Zur Losenburg; Bürgerstube; Em Schlotschmet; Da Vinci; Zadar; Zur Gießerei im Parkhotel Velbert; Velberter Bergstube; Bistro in Stüttgens Hotel; Ristorante Centro Storico; El Dorado Weidenhof; Landhaus Stolberg. Langenberg : Am Pütt; Hirsch; Hotel-Restaurant Zum Deutschen Eck.

: Am Pütt; Hirsch; Hotel-Restaurant Zum Deutschen Eck. Neviges: Haus Stemberg Anno 1864; Ristorante Casa Lo Monaco; Haus Sondermann; Hotel Kimmeskamp - Ristorante Paciello; Zum Parkhaus; Berger Stübchen da Monticciolo; Kleine Schweiz.

