Schließung der Cafés lähmt auch den Handel in Neviges

Eine ältere Kundin zieht ihren Einkaufswagen hinter sich her, steuert zielstrebig auf ein Regal zu. „Haben Sie Herrenpantoffeln? Größe 43?“ Damit kann Olaf Maier, Inhaber von Maiers City Schuh, reichlich dienen: in Filz oder Cord, hinten geöffnet oder geschlossen. Einen Stiefel mit Lammfell hat er auch gerade verkauft, und seine bequemen Halbschuhe in poppigen Knallfarben werden nicht nur angeguckt. Es ist also nicht so, dass die Geschäfte gar nicht laufen. „Aber heute ist Donnerstag, und sonst ist hier mehr los.“ Die von Bund und Ländern angeordnete Schließung der Gastronomie trifft auch die Einzelhändler, die in Neviges eh nicht auf Rosen gebettet sind. „Seit dem 1. November ist hier alles wie abgeschnitten“, sagt Olaf Maier, der ein zweites Schuhgeschäft in Wuppertal betreibt.

Ins Café und in den Weinladen

Feine Tropfen bietet Bettina Stellwag in ihrem Weinladen an. Auch hier gingen die Geschäfte schon mal besser. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Auch, wenn das Angebot an Cafés und Restaurants in der Altstadt überschaubar ist – gerade am Markttag trifft man sich hier gern, trinkt gemütlich einen Kaffee, frühstückt mit Freunden. Und hat dann Lust, noch ein bisschen durch die Geschäfte zu schlendern, diese Erfahrung macht jedenfalls Weinhändlerin Bettina Stellwag. „Ich weiß, dass viele den Gang ins Café damit verbinden auch zu mir zu kommen.“ Seit zwei Jahren hat sie ihren Laden in der Fußgängerzone Elberfelder Straße, in diesem November seien die Geschäfte um einiges schlechter gelaufen als in den Vorjahren – was sicher nicht nur an der Schließung der Cafés liege. „Die Menschen sind vorsichtig, das verstehe ich auch. Die bleiben lieber zuhause.“

Weihnachten ist nicht planbar

Auch die ganz Eifrigen, die sich gerne schon Anfang November stressfrei den richtigen Tropfen für das Weihnachtsmahl sichern, blieben bisher fern. „Ich habe sonst schon mal Vorkäufer, die gern möglichst früh alles planen. Aber niemand weiß ja im Moment, wie man überhaupt feiern darf oder auch feiern will.“ Auch sei sonst um die Zeit schon mal die eine oder andere Köstlichkeit – hier gibt es neben Wein auch erlesene Öle und Gebäck – als Weihnachtsgeschenk gekauft worden. „Bisher eher Fehlanzeige. Alles ist ein bisschen gedämpft.“

Stammkunden bleiben treu

Der Wochenmarkt ist nach wie vor gut besucht. Er ist auch für die Händler ein Lichtblick. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Zwei Geschäfte weiter sagt Simone Brix, Filialleiterin in der Boutique „Kati’s Fashion“ , spontan als erstes einen Satz, den auch ihre Kollegen nebenbei fallen ließen: „Wir sind froh, dass wir nicht schließen mussten.“ Aber den „Lockdown Light“, zu dem eben auch die Schließung der Cafés gehört, den merke man schon: „Doch, es ist ruhiger geworden. Aber das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, das gehört doch auch zusammen: Schön gemütlich was trinken und sich in den Geschäften umgucken.“ Zum Glück gebe es auch in diesen Zeiten treue Stammkundinnen : „Manche kommen auch einfach nur kurz rein und fragen, ob es uns gut geht. Das ist das Schöne hier in Neviges.“

Gebremste Kauflust

Es gibt noch Platz für Laternen In vielen Geschäften , wie etwa in Maiers City-Schuh, ist noch Platz für selbst gebastelte Laternen. Bei der Aktion der Nevigeser Einzelhändler können Kinder ihre Laternen abgeben, die dann zugunsten der Obdachlosenhilfe verkauft werden. Bei Abgabe der Laterne bekommt jedes Kind als Dankeschön einen Gutschein für einen Weckmann. Das Geschäft können sich die Kinder selbst aussuchen, die Weckmänner werden von der Werbegemeinschaft finanziert.

Findet auch Ute Meulenkamp, Inhaberin der „Teezeit“. In ihrem urigen kleinen Laden in der Fußgängerzone gibt es zwar nur noch wenige Teesorten und dafür mehr Geschenkartikel „aber ich hab den Namen einfach gelassen“. Ob pfiffige Schlüsselanhänger, Kaffeebecher mit Neviges-Wappen oder finnisches Lakritz. „Die Leute haben einfach wenig Lust zu kaufen.“ Was gut gehe, seien ihre Dips: „Dafür kommen die Leute auch von weiter her. Das kommt, weil sie mich vom Mittelaltermarkt her kennen, das ist mein Glück.“ Vor dem Geschäft ein großes Hallo: Brigitte Boesch, die früher nebenan in dem inzwischen geschlossenen „Elektro Dopstadt“ arbeitete , kommt mit Hund Lisa auf Stippvisite vorbei. Dass es in den Läden leerer ist, kann sie gut verstehen, auch sie ist nicht in rechter Shopping-Laune: „Sonst hat man sich schon mal ein Pullöverchen gegönnt, wenn jemand Geburtstag feierte, eben was Neues. Aber fällt ja alles aus.“

Keine Feiern, Cafés dicht, Restaurants geschlossen, Theater und Museen zu. Und für das eigene Sofa muss man sich nicht in Schale werfen. Oder wie es Olaf Maier vom gleichnamigen Schuhhaus formuliert: „Wofür will man denn was kaufen? Man geht ja nicht mehr weg.“