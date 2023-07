„Santander“-Bank lässt Kunden in Velbert weiter warten

Velbert. Nach der Geldautomaten-Sprengung im Mai ist die Bankfiliale in Velbert nach wie vor geschlossen. Was die Bank zur Wiedereröffnung sagt.

Durch einen lauten Knall in den frühen Morgenstunden schreckten am 16. Mai Anwohner rund um die Grünstraße in Velbert hoch. Mehrere Täter hatten einen Geldautomaten der dortigen „Santander“-Bankfiliale gesprengt.

Seitdem ist die Filiale geschlossen. Kunden müssen auf umliegende Filialen – beispielsweise nach Mülheim oder Essen – ausweichen, wobei die Filiale Ratingen – ebenfalls nach einer Automatensprengung – geschlossen ist.

Erhebliche Schäden in der Velberter „Santander“-Filiale nach Sprengung

Viele Kunden fragen sich seither, wann die Filiale wieder geöffnet wird. „Die Schäden in der betroffenen Filiale sind erheblich“, teilt Santander-Sprecherin Yvonne Gottschlich auf Anfrage mit. Neben der Fassade seien diverse Einbauten und Einrichtungen beschädigt worden und müssten erneuert werden. „Da die Sanierungsarbeiten entsprechend sehr aufwendig sind, werden diese noch einige Zeit andauern“, so Gottschlich weiter. Konkreter will sie sich nicht äußern – auch nicht zur Höhe des entstandenen Schadens.

Die Geldautomaten-Frage bleibt unbeantwortet

In anderen Städten – beispielsweise in Oberhausen – wurden „Santander“-Geldautomaten im Mai vorsorglich außer Betrieb genommen. Die konkrete Frage, ob es in der Velberter Filiale wieder einen Geldautomaten geben wird, lässt die Santander-Sprecherin unbeantwortet. Sie sagt nur allgemein: „Wir ergreifen weitreichende Maßnahmen, um die Sicherheit unserer Geldautomaten kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dazu gehören unter anderem substanzielle Investments in zusätzliche Sicherheitstechnik, um potenzielle Täter möglichst frühzeitig zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen die Tatausführung zu unterbinden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert