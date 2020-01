Sanierung des Domdaches in Velbert läuft auf Hochtouren

Dieser Mann ist ein Phänomen: Ob 30 Grad im Schatten oder Nieselregen mit ungemütlicher „dicker Suppe": Frank Wiemhoff, Polier der Baufirma Torkret, hat immer gute Laune. Und er mag seine Baustelle so gern, dass ihm auch 140 Kilometer Autofahrt am Tag nichts ausmachen: Wiemhoff kommt täglich von seinem Wohnort Lünen nach Neviges. Nach 51 Jahren ist das Dach des Doms undicht, nun wird es nicht nur geflickt, sondern aufwändig saniert. „Das hier ist einfach etwas Besonderes." Besonders schwierig und besonders herausfordernd für alle sechs Männer in seinem Team, das zurzeit in fast 30 Metern Höhe an zwei Bauabschnitten parallel arbeitet. „Zwei Drittel haben wir geschafft", sagt Frank Wiemhoff zufrieden.

Zwei Drittel von 3000 Quadratmetern sind fertig

Arbeiten eng Hand in Hand zusammen: Polier Frank Wiemhoff (l.) und Gerüstbauer Dirk Grümbel, Projektleiter der Firma Stromberg. Foto: Alexandra Roth / Funke Foto Services

Zwei Drittel von 3000 Quadratmetern Dachfläche, bei denen der kohlefaserverstärkte Spritzbeton in fünf Arbeitsgängen von Hand aufgetragen wird. Das Material habe sich seit der ersten Probesanierung im September 2016 über der Sakramentskapelle bestens bewährt, man sei gut in der Zeit: „Da hat uns der milde Winter natürlich auch gut in die Karten gespielt“, so der Polier der Essener Firma Torkret, die spezialisiert ist auf die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude. Als nächstes kommen die C-Pyramide des zeltdachartigen Beton-Gotteshauses an die Reihe und der Bereich über dem Gnadenbild. Mitte 2021, so hofft Frank Wiemhoff, werde man voraussichtlich mit allem fertig sein. Was die Arbeiten unter anderem so kompliziert mache: Keine Fläche des Doms sei gleich, es gebe mindestens 40 verschiedene Winkel. Allein für eine Gaube müssten vier verschiedene Formteile – also Spritzbeton plus Textilmatten – bestellt werden.

Eine Herausforderung auch für den Gerüstbauer

Mit geducktem Rücken: Unter schwierigen Bedingungen verputzt Arbeiter Siegfried Smyrek den Randbereich. Foto: Alexandra Roth / Funke Foto Services

Die zeltdachartige Konstruktion des von Gottfried Böhm entworfenen Doms stellt auch die Gerüstbauer der Duisburger Firma Stromberg vor besondere Aufgaben, dabei ist das Unternehmen unter anderem auf das Einrüsten von Kirchen spezialisiert. „Das hier ist nicht Länge mal Breite mal Höhe, man muss sich immer den Schrägen der Konturen anpassen“, sagt Projektleiter Dirk Grümbel. 2000 Quadratmeter Fassadengerüst und 1000 Kubikmeter für den Dachbereich haben seine Männer aufgestellt. „Ein tolles Projekt.“ Mit Vorarbeiter Frank Wiemhoff steht er in ständigem Kontakt: „Wir müssen ein sicheres Gerüst bauen, auf dem sich die Arbeiter auch gut bewegen können.“ Zum anderen sei man bemüht, mit den Gerüsten möglichst wenige Auflage-Punkte zu schaffen, damit die Bauarbeiter nicht so viel nachbessern müssen.

Heizung garantiert immer fünf Grad

Groß sind die Schäden, die noch beseitigt werden müssen. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Wieselflink klettert Frank Wiemhoff die Bautreppe hoch. Oben an den Hauptpyramiden erledigt sein Team gerade Putzarbeiten, geduldig streicht Kollege Siegfried Smyrek an einer leicht schräg gelegenen Kante den Mörtel glatt. Über mehrere Etagen zieht sich ein gelbes Rohr, das warme Luft nach oben pustet. „Wir brauchen hier fünf Grad, ich hatte heute die Bauheizung an“, erläutert der Polier und streicht im Vorübergehen mal eben an der Wand entlang. „Hier sehen Sie, hier waren die größten Undichtheiten.“ Was auffällt: Trotz der schwierigen Bedingungen herrscht in fast 30 Metern Höhe eine gelockerte, heitere Stimmung. Wie sagte doch Erzdiözesanbaumeister Martin Struck bei einer Besichtigung der Baustelle im Sommer bei Gluthitze: „Diese Männer sind wirklich ein Segen.“

