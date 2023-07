S9 und RE49 fallen aus: Busse zwischen Velbert und Wuppertal

Velbert. Die Bahnstrecke zwischen Velbert-Nierenhof bzw. Langenberg und Wuppertal wird zwei Wochen lang gesperrt. Der Grund und Alternativen für Pendler.

Die Deutsche Bahn (DB) „packt ihre Infrastruktur in Velbert an“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Für Pendler bedeutet dieses Anpacken allerdings, dass sie wieder einmal auf die S9 und den RE49 verzichten müssen – zumindest, wenn sie von Velbert aus in Richtung Wuppertal fahren wollen bzw. müssen. Und das für mehr als zwei Wochen.

Brückenteile werden per Kran an die richtige Position gehoben

Konkret wird von Mittwoch, 26. Juli, 21 Uhr, bis Freitag, 11. August, 21 Uhr, die Eisenbahnüberführung über den Eselssieperbach südlich der Bleibergstraße erneuert. Die Einzelteile für das neue Brückenbauwerk wurden im Vorfeld als Fertigteile im Werk produziert. Im nächsten Schritt wird die bestehende Brücke abgebaut – und die neuen Brückenteile werden mittels Kran in Millimeterarbeit in ihre Endposition gehoben.

In die Maßnahme investiert die DB nach eigenen Angaben rund 2,3 Millionen Euro.

So wirken sich die Bauarbeiten in Velbert auf den Bahnverkehr aus

Die Arbeiten wirken sich im Bauzeitraum auf den Nahverkehr aus. Die Züge der Linie RE 49 entfallen zwischen Wuppertal Hbf und Velbert-Langenberg. Einzelne Züge dieser Verbindung entfallen zwischen Wuppertal Hbf und Essen-Steele. Als Ersatz fahren Busse.

Die Züge der Linie S 9 entfallen zwischen Velbert-Nierendorf und Wuppertal-Vohwinkel. Auch hier verkehren ersatzweise Busse, die alle Halte anfahren.

