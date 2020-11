Rumänienhilfe startet erstmals von Mitte aus

Kälte, ungeheizte Räume und wenig Geld für Nahrung und warme Kleidung: So sieht der Alltag für rumänische Familien aus. Wer mit Lebensmitteln, warmer Kleidung, Hygiene-Artikeln und mehr die größte Not linden möchte: Am Samstag, 14. November, rollen die Transporter der Rumänienhilfe erstmals in Velbert Mitte und nicht, wie bisher, in Neviges los. Von 9.30 bis 12.30 Uhr können die dringend benötigten Spenden auf dem Firmenhof des Transportunternehmens Köppen, Röttgenstraße 29, abgegeben werden. Die Aktion läuft auch jetzt während der Corona-Pandemie, die Helfer halten sich selbtverständlich an die Hygiene-Regeln.

Spediteur rettet Hilfsaktion

Der Spediteur Christian Köppen, auch Verwaltungsrat des Fußballvereins SSVg 02 Velbert, ist neuer Schirmherr der „Rumänienhilfe Oldenburg-Rastede“, wie es offiziell heißt. Jener Aktion, die Monika Schlinghoff in Neviges mehr als 20 Jahre mit viel Liebe und großem Engagement organisiert und aufrecht erhalten hat. Doch in den vergangenen Jahren wurde die Verkehrssituation an der Donnenberger Straße – hier wurden die Spenden abgegeben – immer chaotischer. Auch ging es einfach über die Kräfte Monika Schlinghoffs, die nötigen Helfer zu mobilisieren. Fast hätte die Rumänienhilfe daher eingestellt werden müssen, wäre Anfang des Jahres nicht Christian Köppen beherzt als Retter eingesprungen. Velbert ohne Rumänienhilfe – das konnte doch nicht sein, schließlich spendet seine Familie selbst Jahr für Jahr. Nicht nur Monika Schlinghoff, deren Herz sehr an der Rumänienhilfe hängt, fiel ein Stein vom Herzen.

Sind ein gutes Team: Christian Köppen hat die Schirmherrschaft der Rumänienhilfe übernommen. Monika Schlinghoff hat das Hilfsprojekt mehr als 20 Jahre mit viel Herzblut organisiert. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Nun hofft sie zusammen mit Christian Köppen, dass der neue Standort an der Röttgenstraße 20 ebenso gut angenommen wird wie einst die Donnenberger Straße in Neviges. Der extra dafür angemietete Firmenhof an der Röttgenstraße bietet ausreichend Platz für alle, die am Samstag Sachspenden abgeben möchten. Die Not in Rumänien sei gerade jetzt während der Corona-Krise unvorstellbar groß, sagt Monika Schlinghoff, die nach wie vor in engem Kontakt zu der Caritas in der Kreishauptstadt Satu Mare steht.

Dringend benötigt werden unter anderem haltbare Lebensmittel und Konserven, dazu auch Kleidung und Schuhe für Kinder und Erwachsene, Bettwäsche, warme Decken und Kissen, Hygieneartikel, Waschpulver, Schreibwaren und Spielzeug, Haushaltswaren. Christian Köppen: „Ich bin froh, dass wir dieses schöne traditionelle Spenden-Projekt in diesem Jahr weiterführen können und eine geeignete Örtlichkeit für die Aktion gefunden haben. Zudem sind die Menschen in Rumänien dringend auf unsere Hilfe angewiesen, da der Staat immer mehr Gelder kürzt.“