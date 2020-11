Rumänienhilfe: Spendenbereitschaft ist grenzenlos

„Es wird einem nicht leicht gemacht Gutes zu tun.“, lacht Paul Uerlich aus Wuppertal scherzhaft. Schon seit zwei Stunden wartet er mit seiner Frau Irmgard darauf, seine Spenden für die Rumänienhilfe (Rumänienhilfe Oldenburg-Rastede) abzugeben . Bis hin zum Sportzentrum stauen sich die Autos vor dem neuen Standort auf dem Gelände der Spedition Köppen in der Röttgenstraße.

Riesiger Andrang überrascht

Nachdem in den vergangenen Jahren der Standort in Neviges bei dieser jährlich stattfindenden Spendenaktion aus allen Nähten zu platzen drohte und stets großes Verkehrschaos an der Donnenberger Straße herrschte, hatte Spediteur Christian Köppen angeboten, ab sofort die Spenden auf seinem Betriebsgelände an der Röntgenstraße entgegenzunehmen . Nun aber kann auch er nur staunen, zeigt sich überrascht: „Diesen Andrang habe ich nicht erwartet.“

Stau auf allen Zufahrtswegen

Lange Autoschlangen bilden sich am Samstag, den 14. November 2020 vor der Spedition Köppen in Velbert. Die Autofahrer bringen Sachspenden für die Rumänienhilfe. Foto Alexandra Roth / Funke Foto Services Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Auch auf den anderen Zufahrtswegen bildet sich ein langer Stau, der selbst im Radio erwähnt wird. Schon um halb zwölf, mehr als anderthalb Stunden vor Ende der Aktion, verkündet Köppen : „Beide LKWs sind schon voll.“ Das aber bedeutet nicht, dass die restlichen Spenden in Deutschland stehen bleiben würden. Mindestens ein weiterer LKW wird nachbestellt, bis dahin werden die gespendeten Sachen in einer Halle zwischengelagert.

Spenden von Kleidung bis Möbel

Zusammengekommen sind diverse Dinge, von Kinderspielzeugen und Lebensmitteln über kleinere Möbel bis hin zu Fahrrädern und natürlich säckeweise Kleidung. „In den letzten zwei Wochen habe ich bestimmt 150 Telefonate geführt und Fragen beantwortet“, erzählt Köppen. Unterstützt wird er jetzt von Freunden und Bekannten, sie alle helfen unter anderem bei der Beladung der LKW-Anhänger.

Nichts geht verloren

Monika Schlinghoff ist überglücklich über die Unterstützung durch Spediteur Christian Köppen. Die Rumänienflyer informieren unter anderem über den neuen Standort in der Röbbeck. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Auch Monika Schlinghoff, die langjährige Organisatorin der Nevigeser Aktion, ist natürlich an diesem Tag mit dabei. „Es geht nichts verloren“, versichert sie noch einmal in Hinblick auf die schon voll beladenen Anhänger. Schlinghoff zeigt sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Vormittags. Wie viele spendenbereite Autofahrer da waren kann sie nicht genau sagen. Eins aber steht fest: Es waren viele.

Großer Dank an die Spender

Helmut Schmitz spendet das erste Mal für die Rumänienhilfe. „Ich habe erst heute Morgen davon gelesen.“ Die lange Autoschlange überrascht ihn ein wenig. „Das habe ich echt nicht erwartet.“ Eine andere Spenderin wundert sich dagegen über etwas anderes: „Ich finde es zwar toll, dass durch den Spediteur die Rumänienhilfe fortgeführt werden kann, aber wenn ich mich hier umsehe, hier tragen die meisten der Mithelfer CDU-Jacken, dass es ehrlich gesagt ein bisschen so auf mich wirkt, als sei dies hier eine CDU-Veranstaltung.“ Ein junger Mann nickt zustimmend, zeigt sich kritisch. „Es ist schade, dass aus dieser selbstlosen Hilfsaktion nun scheinbar eine Werbe-Veranstaltung für eine politische Partei geworden ist.“

Klar ist: Die Velberter zeigen auch nach über 20 Jahren eine enorm hohe Spendenbereitschaft für die Rumänienhilfe und hätte sich kein anderes Gelände, kein weiterer Unterstützer in der Gesamtorganisation gefunden, hätten die Hilfstransporte wohl komplett eingestellt werden müssen.